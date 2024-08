Alfonso Cuarón confiesa que quiere hacer cine de terror

En el Festival de Cine de Locarno, en Suiza, el aclamado director mexicano Alfonso Cuarón, expresó su interés de dirigir una película de terror. Cuarón manifestó su admiración por clásicos del género como ‘El bebé de Rosemary’, de Román Polanski, y ‘The Babadook’, destacando su enfoque en la realidad y la profundidad de los personajes, elementos que el cineasta aspira a incorporar en su propio proyecto.

“Mi aspiración es hacer algún día una película de terror. Me encanta ‘El bebé de Rosemary’ y las otras películas de Polanski. También me gusta ‘The Babadook’. Están tan basadas en la realidad y en los personajes que me encantan”, indicó durante el evento.

Con 62 años de edad, el cineasta tiene una gran trayectoria en este mundo, con éxitos en géneros como la ciencia ficción, a través de títulos como ‘Gravity’ y ‘Niños del hombre’, y en el drama con obras aclamadas como ‘Roma’ y ‘La Princesita’.

También es ampliamente reconocido por su dirección en ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’. Sin embargo, el director mexicano aún no ha incursionado en el género de terror. Cuarón reveló que ha intentado desarrollar un guion para una película de terror con un enfoque realista, pero hasta el momento no ha logrado dar con la historia adecuada.

“He intentado escribir algo así, pero de algún modo, no termina de funcionar”, indicó el director conocido por su versatilidad y talento.

Asimismo, mencionó que, como espectador, abarca un amplio rango, por lo que es exigente al elegir sus propios proyectos.

Cualquier obra que decida emprender, aseguró, deberá contar con una base sólida. Su ambición es crear una película que logre fascinar y aterrorizar al público, similar a los clásicos que tanto lo han inspirado.