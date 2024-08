El Cuarto Tierra de LCDLFMx lo tiene claro: ya saben quien será la eliminada de este domingo

La lista de nominados de la cuarta semana de La Casa de los Famosos México 2 sigue generando repercusiones entre los habitantes del show. Sin tener información de las reacciones del público, presumen lo que puede suceder el domingo, cuando se den a conocer los resultados.

En una conversación que sostenían dentro de la habitación, los integrantes del Cuarto Tierra estaban analizando las nominaciones (Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre, Mariana Echeverría y Gomita).

La conversación era entre Sian Chiong y Adrián Marcelo, con algunas intervenciones de Mariana. En primer lugar, estaban sorprendidos de que el presentador de SN Serio no estuviese entre los nominados. “Yo sabía que no iban por ti”, dijo la integrante de Me Caigo de Risa.

Cuarto Tierra dice que sale Briggitte

Fue allí cuando Sian comentó, muy seguro de lo que estaba diciendo, que si quedaban uno de Cuarto Mar y uno de Tierra, seguramente iba a salir el del equipo contrario. Estaban emocionados con los resultados obtenidos en las nominaciones, ya que para ellos la que saldrá será Briggitte Bozzo.

Es posible, nadie puede predecir los resultados ya que La Casa de los Famosos México suele dar sorpresas. Sin embargo, el caso de Briggitte sería un batacazo, ya que la actriz venezolana es una de las favoritas de la audiencia.