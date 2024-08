Ricardo Margaleff revela cómo se sintió Mariana Echeverría tras la muerte del joven que se lanzó del crucero

Una de las polémicas más grandes que ha rodeado la vida de Mariana Echeverría en las últimas semanas es la del joven que perdió la vida tras aventarse de un crucero en Brasil, supuestamente cumpliendo un reto que le puso la conductora. Ricardo Margaleff, su hermano en ‘La Familia Disfuncional’, reveló cómo se sintió Mariana después del suceso.

Desde que entró a ‘La Casa de los Famosos México’, el nombre de Mariana Echeverría ha ocupado todos los titulares debido a las polémicas en las que se ha sumergido. Ante los hechos y lo que se dice en redes sociales, Ricardo Margaleff, quien mantiene una relación muy cercana con la también actriz, dio su opinión para el canal de Youtube ‘Qué buen chisme’:

“Ella nunca había tenido problemas con nosotros, es un integrante más de la Familia Disfuncional al cual todos apreciamos, y pues nada, como dicen por ahí, si no tienes nada bueno ni nada malo que decir, pues mejor no digas nada”.

Margaleff reiteró que no ha tenido tiempo de ver el reality y tampoco sus redes sociales, por lo que no está enterado de todo lo que se dice de Mariana Echeverría, sin embargo, habló de su relación amistosa: “A mí en lo particular siempre se dirigió con respeto, de igual forma yo hacia ella (...), cuando dentro del ambiente laboral tuve alguna diferencia o lo que fuera pues lo platicaba con ella, frente a ella y lo aclarábamos”.

Así se sintió Mariana después de la muerte del joven que se lanzó del crucero

El integrante de ‘Me caigo de Risa’ expresó que es importante verificar la información antes de hacer una aseveración tan grave como la que sugiere que Mariana Echeverría estuvo involucrada en el fallecimiento del joven que se lanzó de un crucero en Brasil:

“Primero verifiquen sus fuentes porque hacer un señalamiento de ese tipo los compromete a ustedes y compromete evidentemente a la gente que lo dice, es un señalamiento bien fuerte. Ese cuate hasta donde yo sé, y yo estuve con Mariana porque cuando ellos fueron a Brasil ella no tenía novio y ese cuate no era su novio”.

También confesó cómo vio a la conductora después del incidente: “Ella estaba bastante shockeada por lo que pasó, ella estaba muy conflictuada porque evidentemente ella hasta donde yo sé no tuvo nada que ver con eso, y obviamente si ella hubiera tenido algo que ver la hubieran inculpado y hubiera habido un proceso legal, al cual ella no se enfrentó a nada de eso”.