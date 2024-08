‘Una Familia de Diez’: Integrante aclara rumores sobre posible despido

En el panorama de la comedia mexicana, muy pocos programas han logrado destacar tanto como ‘Una Familia de Diez’, el cual se ha mantenido desde el año 2007 al aire, capturando al público con sus entrañables personajes, lo que llevó a la creación de nuevas temporadas y la incorporación de más miembros al elenco.

Entre estos, se encontraba la joven actriz Camila Rivas, quien interpretaba a ‘Victoria’, la hija de La Nena y Adolfo. Sin embargo, en las emisiones mas recientes, los espectadores notaron la ausencia de su personaje, lo que generó rumores sobre un posible despido por parte de la producción.

Ante la creciente especulación, fue la propia Camila que decidió aclarar la situación. Por tal motivo, a través de un video compartido en sus redes sociales, la actriz decidió explicar las razones detrás de su ausencia, desmintiendo cualquier rumor sobre posible un conflicto con la producción.

Camila Rivas aclara lo ocurrido detrás de su salida de ‘Una Familia de Diez’

A través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la actriz Camila Rivas decidió aclarar lo que realmente ocurrió con su personaje de ‘Victoria’ en ‘Una Familia de Diez’, el cual no ha salido más en la serie.

“Hoy les vengo contar el chisme de por qué ya no estoy en Una Familia de Diez porque es un tema que me siguen preguntando. Yo pensé que no les iba a dar curiosidad, pero vengo a platicarles la historia”, inició diciendo la famosa.

Camila explicó que la decisión de abandonar el personaje de Victoria se debió a que la producción del programa le comunicó que o habría grabaciones durante el próximo año. Ante esta pausa en el rodaje, la famosa decidió explorar nuevas oportunidades profesionales y, tras realizar varios castings, consiguió un nuevo trabajo que ocupará su tiempo durante el periodo anteriormente indicado.

“Aclarando primero que no me corrieron y que no renuncié porque suena muy feo, no me sustituyeron. Se han inventado muchos chismes. Cuando yo iba a empezar a grabar Una Familia de Diez ya teníamos la fecha segura pero un mes después nos dijeron que no se iba a grabar ese año por temas ajenos”, dijo.

“Entonces yo quería seguir trabajando por lo que hice castings y me quedé en algo. Un mes después nos dijeron que siempre sí se iba a grabar Una Familia de Diez, pero yo ya había firmado un contrato para el otro proyecto y ya no podía hacerla porque ya no depende de mí, ya son temas legales”, afirmó.

Asimismo, Camila se mostró muy agradecida con la oportunidad que se le brindó en ‘Un Familia de Diez’, ya que con este pudo abrirse paso en la televisión.

“Les dije que no iba a poder; ellos encontraron una solución. Mi personaje gustó mucho, pero quería aclarar todo con ustedes por qué no estuve ahí en estas temporadas. El programa me hace muy feliz”, finalizó diciendo.