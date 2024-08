Becky G vibra al regresar a Monterrey

La entrevista con Becky G en el festival Dale Mixx 2024 tocó varios temas interesantes relacionados con su carrera y su evolución artística reciente.

Becky G, originaria de Inglewood, California, habló principalmente sobre su participación en el festival, donde fue una de las artistas destacadas, junto a otros grandes nombres del género urbano como Rauw Alejandro y Mora. Además, comentó sobre su incursión en la música regional mexicana, una transición notable que ha capturado la atención de muchos, especialmente con su álbum “Esquinas”. Este proyecto ha sido un esfuerzo por conectar con sus raíces culturales, explorando sonidos más tradicionales mientras mantiene su esencia pop y urbana.

Durante la entrevista, también se abordaron otros aspectos de su carrera, como su interés en la moda y su incursión en el cine, aunque estos temas fueron menos centrales. Becky G ha mostrado ser una artista versátil, y su presencia en un festival tan importante como Dale Mixx subraya su relevancia en la escena musical actual.

Becky G regresa tras cantar abrir a Katy Perry

Entrevistador: ¿Cómo te has sentido hoy en tu regreso a Monterrey?

Becky G: Me siento... No, no tengo nervios. Te digo, más que nada, me siento súper ansiosa por ya subir al escenario y cantar las canciones. Nos despertamos temprano, teníamos el sound check y todo salió perfecto. O sea, estamos listos. Estoy feliz de estar en Monterrey.

Entrevistador: ¿Qué significa Monterrey para ti?

Becky G: Al final del día, con 27 años, Monterrey y México en general significan mucho para mí, obviamente por mis raíces mexicanas. Estar aquí y poder presentar mis canciones, cantarlas con mis fans, es una oportunidad muy importante en mi carrera. Recordaba la primera vez que me presenté aquí en Monterrey, tenía 15 o 16 años. Vine con mi papá y abrimos para Katy Perry. Nos presentamos en un lugar que está cerca de donde vamos a tocar hoy. Es una locura pensar en todo lo que ha pasado en estos años.

Entrevistador: Cuéntanos sobre la incursión en la música regional mexicana.

Becky G: Me encanta que uses la palabra “finalmente”, porque es la misma que usan mis abuelitos: “finalmente”. Cuando empecé en la música, me firmaron como rapera. Mi abuelita siempre me decía: “Mi hija, ¿por qué te escucho tan enojada?” Y yo le respondía que tenía algo que decir. Ella me preguntaba cuándo iba a cantar música mariachi o con banda, la música regional que escuchábamos en las fiestas familiares. Creo que fue un momento en el que me sentí lista para hacerlo.

Entrevistador: ¿Qué significa el éxito para ti, especialmente al tener solo 27 años?

Becky G: Para mí, el éxito no es solo sobre los números. Hoy en día es muy fácil enfocarse en eso, especialmente en una carrera que comenzó en Internet. Pero creo que el éxito verdadero es despertarme cada mañana con la oportunidad de mejorar como artista, colaborar con otros, y seguir explorando diferentes géneros. Me siento emocionada y bendecida, pero también sé que aún hay mucho por hacer.

Entrevistador: Próximamente, ¿qué viene para la carrera de Becky G?

Becky G: Estamos trabajando en muchas cosas y algunas que aún no puedo contar. “Esquinas”, mi álbum, ha sido un proyecto muy especial, ya que refleja mis raíces y la fusión de dos culturas. Cada canción en “Esquinas” tiene un toque especial de quién soy, una mezcla de los dos idiomas y las dos culturas que me formaron.

Entrevistador: ¿Y en cuanto a la moda y el cine? Justo acabas de participar en el Vogue World 2024 en París y en la última gala de los premios Óscar cautivaste con “The Fire inside”.

Becky G: Disfruto mucho la moda, y recientemente estuve en un evento en el que mi amigo Willy Chavarría, un mago de la moda, me acompañó. Me sentí un poco nerviosa porque era mi primera vez en ese espacio, pero fue una experiencia increíble. También me encantó haber compartido el escenario en los Óscar con chicas de una escuela en inglés, presentando una canción de la película “Flaming Hot”, que cuenta una historia inspiradora.

Entrevistador: ¿Algo más que quieras compartir?

Becky G: Solo agradecer a mis fans. Sin ellos, no estaría aquí. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ellos, así que que estén atentos.

El álbum Esquinas: Fue nombrado entre los 100 mejores álbumes de 2023 por Rolling Stone y debutó en la lista Billboard 200, en el #3 de la lista regional mexicana de Billboard y en el top 10 de la lista Top Latin Albums

Su primer gira como artista principal “Mi Casa, Tu Casa Tour”, comenzó en Boston con gran éxito y cerró con tres conciertos agotados en su ciudad natal de Los Ángeles.

