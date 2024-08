¿Existe la posibilidad de ver a Victoria Ruffo en ‘De Viaje con los Derbez’? El mismo José Eduardo habla del tema

Todo parece indicar que la reconciliación (en términos de amistad) entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo va muy en serio. La buena relación generaría que la actriz mexicana participe de alguna manera en el reality show “De Viaje con los Derbez”.

Hace apenas unas semanas todo el mundo estaba esperando que ambos salieran juntos en una foto. Y ahora, aunque no esté confirmado todavía, se habla de una posible aparición de Victoria en el programa que protagonizan Eugenio Derbez, sus hijos y su esposa, Alessandra Rosaldo.

Falta mucho para que esto se concrete, pero el mismo José Eduardo Derbez ha hablado del tema y lo ha puesto como una posibilidad real.

“Lo estamos guardando para la siguiente temporada, platicarlo ahí. Lo hablaremos, pero sí queremos. O sea, quiero que ahí vaya mi mamá o no. No sé. Eso no me corresponde a mí. Queremos hablarlo de entrada de saber cómo se sintieron ellos, qué sentí yo. Va estar muy padre pero todavía falta mucho para que se grabe”, dijo José Eduardo, según reseña TV Notas.

José Eduardo: un papá emocionado

Más allá de si se termina concretando la situación, José Eduardo ha hablado de lo positivo que ha resultado el nacimiento de Tessa, su hija, para acercar de nuevo a Eugenio y a Victoria.

“Es increíble ver lo involucrados y cariñosos que son con mi hija. Ha sido una experiencia mágica y hermosa, sin necesidad de medidas de seguridad adicionales. En cuanto a la convivencia familiar, todo ha sido muy positivo y ya está más que hablado”, expresó.