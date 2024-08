Quiebre en el Cuarto Tierra: Gomita habla mal de sus compañeros y confiesa que tiene una oferta de Cuarto Mar

Las cosas pueden estar a punto de ebullición en La Casa de los Famosos México. Esta noche habrá un nuevo eliminado, que saldrá de Mariana Echeverría, Mario Bezarez, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo. Gomita, que era la otra nominada, fue salvada por su compañera de Cuarto Tierra, Sabine Moussier, una decisión que parece afianzar las relaciones del grupo.

Sin embargo, al público todavía le queda resonando las declaraciones de Aracely Ordaz —nombre real de Gomita— sobre cómo están sus sensaciones con el Cuarto Tierra.

A pesar de la caída de la popularidad de Tierra, por las acciones de Adrián Marcelo y el comportamiento de Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, los habitantes no dejan de actuar como grupo unido, y eso es algo que todos deben destacar. Sin embargo, en los últimos días parece haber un quiebre, que viene del lado de Gomita.

Gomita y su relación con Cuarto Tierra

A la influencer parece no gustarle mucho la manera en la que se ponen a hablar de los integrantes del Cuarto Mar, cuestión que califica como una actitud “tóxica”.

“Si me siento incómoda cuando hablan así, de mucho chisme, hermana. La neta no pienso soltar prenda de lo de allá, pero pues se vuelven bien tóxicos y eso es lo que no me gusta tanto. Hay un tema que me preocupa un poco, que es que no me siento tan a gusto que viboreemos tanto, pero pues me tocó allá (en el Cuarto Tierra). No me puedo salir”, dijo Gomita en una confesión mientras estaba sola en un rincón de La Casa de los Famosos México.

“¿Qué harías tu mamá? Cómo para poder irme tranquila de ahí. Obvio no voy a decir que Karime me ofreció irme de aquel lado (a Cuarto Mar) porque lo dijo en broma. Eso no lo voy a decir”, concluyó Gomita en un clip publicado por la misma cuenta del reality show de Televisa.

¿Cambiaron las cosas después de ser salvada? Eso se sabrá después de la eliminación de esta noche y según transcurran los hechos en el inicio de la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2.