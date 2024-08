Arath de la Torre a Ricardo Peralta: “No eres Wendy Guevara esa historia ya se contó”

Todo parecía ir bien en el tradicional posicionamiento de La Casa de los Famosos este domingo de eliminación, pero todo cambió -casi al final- cuando le tocó el turno a Ricardo Peralta.

El habitante del Cuarto Tierra se colocó a un lado de Arath de la Torre para iniciar su mensaje, “estoy aquí frente a ti, porque hace unas galas me dijiste un comentario desafortunado... la expresión de género responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Es muy fuerte esto, es algo con lo que he luchado toda mi vida, no soy un personaje lo que me pongo me encanta. Arriba los jotos afeminados, y no quiero escuchar lo que quieras decir”, para luego alejarse hasta el fondo del patio.

De inmediato, Arath hizo uso de su derecho de réplica: “Si te molesto mi comentario con tu vestuario, no tiene que ver con el género. Estás equivocado, no tengo ningún problema con nadie. Tengo un hermano que es homosexual y lo respeto. Estás tratando de confundir a la gente, mis respeto para ti y toda la comunidad, no quieras voltearme a la gente de esa manera... No juegues sucio. No eres Wendy Guevara búscate otra historia, porque esa historia ya se contó”.

Reacciones

“Jajajajaja vergüenza debería darle a Ricardo querer utilizar a la comunidad a su favor. Dijo que no es un personaje pero eso es lo que es un personaje un chiste que cero representa ala comunidad y vez por esa no es ni su forma de vestir digo acá fuera nunca se vio vestido así”, “Qué feo como se les está distorsionando la realidad, hay videos de lo que Arath le dijo y nada que ver, no sé por qué apenas saca eso y bien enojado, está bien wey”, “Acaba de enterrar su carrera”, “Ay ya cállate Ricardo JAJAJAJAJAJA, das pura maldita pena y no nos representas para nada a la comunidad, no saques de excusa esas cosas”, comentaron algunos internautas.