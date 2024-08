Matthew Perry cumpliría hoy 55 años: Así fueron sus inicios en el cine

(Phillip Faraone/Getty Images for GQ)

El nombre de Matthew Perry ha vuelto a estar dentro de la palestra pública, luego de que se diera a conocer la detención de 5 personas por la muerte del protagonista de ‘Friends’ quien falleció el pasado 28 de octubre, con altos niveles de ketamina en su cuerpo.

Un día como hoy de 1969, nació el popular actor en Williamstown, Massachusetts, dentro de una familia ligada al mundo del entretenimiento. Su padre, John Bennett Perry, era actor, mientras que su madre, Suzanne Marie Langford, era periodista en Canadá.

Tras la separación de sus padres, Perry se mudó a Ottawa con su madre, donde pasó gran parte de su juventud. Aunque inicialmente destacó en el tenis, llegando a ser uno de los mejores jugadores jóvenes de Canadá, la actuación siempre fue una pasión latente.

A los 15 años, decidió mudarse a Los Ángeles para vivir con su padre y perseguir su sueño de convertirse en actor.

Primeros pasos en la actuación

El debut de Perry en la pantalla llegó en 1979 con un papel en la serie “240-Robert”. Este fue el punto de partida de una carrera que lo llevaría a aparecer en diversas producciones televisivas durante los años 80 y 90.

Aunque tuvo varios papeles secundarios en series y películas, como en “A Night in the Life of Jimmy Reardon” y “Beverly Hills 90210″, Perry seguía siendo un actor en busca de su gran oportunidad.

Todo cambió en 1994, cuando fue elegido para interpretar a Chandler Bing en la serie que lo convertiría en un nombre familiar: Friends.

Estrellato con Friends

Con solo 24 años, Matthew Perry alcanzó la fama internacional interpretando a Chandler Bing, el sarcástico y encantador personaje de Friends. La serie se convirtió en un fenómeno global y Perry, junto con sus compañeros de reparto, se transformó en una estrella mundial.

Durante los 10 años que la serie estuvo al aire, Perry participó en más de 200 episodios, consolidando su lugar en la historia de la televisión. A pesar del éxito en la pantalla chica, Perry no se conformó con ser solo un actor de televisión y comenzó a explorar papeles en el cine.

Incursión en el cine

Mientras Friends dominaba las pantallas de televisión, Perry también encontró tiempo para protagonizar varias películas. En 1997, interpretó a un arquitecto junto a Salma Hayek en la comedia romántica Fools Rush In, que fue un éxito de taquilla.

Tres años después, en el 2000, compartió protagonismo con Bruce Willis en la comedia criminal The Whole Nine Yards, que también recibió una buena acogida. Estos proyectos le permitieron demostrar su versatilidad como actor y expandir su carrera más allá de la televisión.

A pesar de su éxito, la vida de Perry no estuvo exenta de dificultades. Durante muchos años, el actor luchó en silencio contra sus adicciones. En su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicada en 2022, Perry compartió su lucha con las drogas y el alcohol, revelando que incluso estuvo al borde de la muerte debido a una sobredosis de opioides.

A pesar de estos desafíos, Matt buscó ayuda en varias ocasiones y, en sus últimos años, se dedicó a compartir su experiencia para ayudar a otros. El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry falleció a los 54 años en su hogar en Los Ángeles.