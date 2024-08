Agustín Fernández queda vetado de ‘Hoy’: “Iba en camino de hacer una gran carrera, pero está cegado”

En días pasados dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Agustín Fernández y Mariana Echeverría tuvieron una conversación en la que hicieron comentarios desafortunados sobre ‘Hoy’. Ante los hechos, Andrea Rodríguez, conductora del matutino, rompió el silencio y aseguró que el argentino ya no tendrá un espacio en el programa.

Mariana Echeverría aseguró que miembros del elenco de ‘Hoy’ “no soportan a Arath de la Torre”, palabras que resonaron en Andrea Rodríguez, quien en una exclusiva con TVNotas sentenció: “Yo le tenía mucho cariño, pero ahora estoy un poco desconcertada con su comportamiento en La Casa. No me esperaba que se comportara así de mal. Antes de que entrara les dije que incluso podría ganar”.

Otro que participó en la conversación con Mariana fue Agustín Fernández; esto sumado a otras actitudes dentro de LCDLFM logró causar la molestia de la productora: “Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes”.

Andrea Rodríguez no quiere ver a Agustín Fernández en ‘Hoy’

La productora de ‘Hoy’ señaló que el argentino se enfrentará a una dura realidad una vez que salga de LCDLFM: “Tiene 32 años, ya debería entender lo que hace. Iba en camino de hacer una gran carrera, pero está cegado. Dice: ‘quiero ver cuántos followers me agregaron’, pero malas noticias: ¡Ninguno! Cuando salga le va a caer un balde de agua fría”.

“Este año hemos tenido a J Balvin, Christian Nodal y Ozuna. Han hecho de todos. Si ellos son estrellas internacionales, para cualquiera de los de La Casa debe ser un privilegio estar. El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”, agregó la tía de Andrea Escalona.

De esta manera, Andrea Rodríguez aclaró que Agustín ya no será invitado al matutino: “Por el momento no, no quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente”.