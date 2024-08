Delux presentará sus 25 años de trayectoria y evolución en el Teatro Metropólitan

Delux es una banda de pop punk nacida en Tijuana, Baja California conformada por Leo Ramírez, Mo Pérez y Nacho Rojas. A punto de cumplir 25 años de trayectoria, se presentarán por primera vez en el Teatro Metropólitan; además, revelaron en exclusiva con Publimetro en qué consistirán sus próximos proyectos y todas las sorpresas que tiene preparadas para su próximo aniversario.

“Más de mi dolor” es el sencillo más reciente de Delux, el cual se convirtió un himno para quienes conocieron a la persona correcta en el tiempo equivocado; tal como lo describe Mo Pérez: “Es la historia de cuando conoces a alguien y te gusta, o sientes esa atracción pero por cualquier motivo no te animas, no se da la situación, el tiempo no es el tiempo correcto, pero sabes que hay algo ahí”.

Con este lanzamiento, los fanáticos de la agrupación expresaron su deseo por un álbum completo, fue así lo que Leo Ramírez disipó las dudas acerca de su próxima entrega musical: “Tenemos todavía más música que viene, estamos trabajando en un formato que le damos tiempo a cada canción, pero al final viene un disco nuevo; tenemos varios proyectos que estamos trabajando”.

De esta manera, Mo aclaró que una de las sorpresas que tiene preparadas para su 25 aniversario, es el lanzamiento del quinto álbum.

Este próximo disco, estará compuesto de nuevos sonidos que harán notar la evolución de la agrupación: “Viene música influenciada desde el primer disco, hasta experimentando un poquito más con baladas. Se nota mucho la evolución, yo creo que con la edad la calidad es más importante que la cantidad y estamos tratando de darle su espacio a los instrumentos, a las melodías”, señaló Mo. “Somos rockeros y punketos de naturaleza y a veces hay que salirte de tu cajita para verlo de más arriba”.

Delux mantiene su esencia a pesar de los años

A través de todos los años que Delux ha estado vigente en la escena del punk mexicano, han recorrido diferentes etapas. No obstante, lo que en este momento desean proyectar a su público es madurez: “Mostrar todo lo que hemos aprendido en estos años musicalmente; obviamente nuestras letras se basan en experiencias que estamos teniendo en este momento. También estamos experimentando con nuevos sonidos, creo que es una evolución de la banda y se puede notar en los 25 años”.

25 años de trayectoria es bastante, sin embargo, Nacho Rojas confesó cuál es el secreto para no perder la esencia: “Es algo que pasa muy natural, porque generalmente la música que hacemos buscamos que

Delux en Publimetro (Miguel Romero)

nos guste a nosotros, buscar hacerlo mejor cada vez, evolucionar, pero seguimos siendo nosotros mismos durante ese proceso. Al final de cuentas lo que sale es muy orgánico y lo bonito es cómo la gente recibe eso que nosotros hacemos, que disfrutamos haciéndolo, que disfrutamos el resultado”.

Leo resaltó lo dicho por su compañero, destacando la construcción de su independencia como banda: “Nosotros siempre hemos hecho las cosas que nos han gustado, nunca lo hemos hecho para entrar en el mainstream o en el nicho de lo que está pasando de moda. Desde el principio somos una banda que actuamos totalmente DIY, que girábamos, que nosotros comprábamos las cosas, comprábamos los instrumentos y lo que quisimos hacer es hacer la música que nos gusta y hacerla bien (...). La mayor satisfacción es ver que la música que nosotros creamos para nosotros conectó con la gente. Entonces no hemos perdido la esencia porque seguimos haciendo lo que nos gusta”.

El Teatro Metropólitan está preparado para recibir a Delux el 13 de Septiembre

Mo describe el presentarse en el Teatro Metropólitan como un “trofeo emocional”: “Todo eso son victorias emocionales para uno, de tanto trabajo, tanto tiempo, y que la gente nos reciba y que nos siga apoyando (...) y el poder llegar a ese tipo de escenarios, hay muchos más por conquistar, pero aquí estamos”.

“Van a haber muchas sorpresas, estamos tratando de trabajar un buen show donde podamos ver la evolución de la banda y lo que hemos vivido. En todos los shows va a haber mucha energía, van a estar todas las canciones que normalmente creo que la gente espera escuchar, invitados y más”, prometió Leo.

Se vienen los 25 años de Delux, y con ello muchas sorpresas

Además del nuevo álbum, la banda está preparando un documental de su trayectoria como parte de su 25 aniversario; pero eso no es todo, pues tal como Mo lo dijo “25 años es una muy buena fecha para festejar” y qué mejor que echar la casa por la ventana que con una prenominación a los Latin Grammy por su sencillo ‘Punto Cardinal’.

“Hay una lista de prenominaciones a los Latin Grammy que también estamos ahí, esperamos tengamos suerte y salgamos en los nominados, entonces todo se está alineando para un buen año que viene”, comentó Leo.

Y es que el año pasado fue uno muy significativo para Delux, pues su primer álbum cumplió 20 años, lo que celebraron con una gira: “Muchos de esos logros están alineando y compactándose en un periodo de dos años. Viene mucho festejo, mucha música nueva”.

Para finalizar, Leo llamó a todos los interesados a seguirlos en redes sociales, pues aún queda mucha información y sorpresas que revelar: “Que les avisen a sus amigos con los que escucharon antes, o los que acaban de escuchar para que vayan conociendo todo lo que estamos haciendo”.