En el cuarto tierra siguen empeñados en que no son los malos y culpan a la producción

Parece ser que cuando las celebridades ingresan a “La Casa de los Famosos México”, se les olvida completamente que están siendo grabados 24/7, ya que ahora el cuarto tierra está culpando a la producción de hacerlos ver como los malos.

En vista de que Mariana Echeverría resultó ser la participante eliminada, el equipo de tierra se bajoneó mucho y empezaron a especular qué era lo que estaba pasando, porque al principio creyeron que tenían mucho apoyo.

De hecho, Adrián Marcelo tuvo un momento de lucidez y le dijo a su equipo que ya debían dejar de victimizarse, porque el público no le estaba comiendo el cuento de que el team mar eran los malos del reality.

Varios integrantes del cuarto tierra piensan que la producción de LCDLFM2 les está jugando una mala pasada

El cuarto tierra sigue empeñado en que ellos no hicieron nada malo, como para perder el apoyo del público que tenían antes de entrar a “La Casa de los Famosos México 2″.

Así que varios han comentado que es la producción que los está haciendo quedar mal ante el público, perdiendo el hecho de que una gran parte sí ve el 24/7 del reality show.

Es por eso que en lugar de meditar sobre sus acciones, los del cuarto tierra prefieren culpar a otros de sus errores, puesto que el público ha visto y se ha quejado de todo lo malo que han dicho y hecho dentro de “La Casa de los Famosos México 2″.

Algunos usuarios tienen la esperanza que el cuarto tierra entre en razón y deje la toxicidad, porque no han hecho un contenido sano desde que empezó el reality, no obstante, la mayoría considera que su ego no los dejará creer que ellos mismos se están condenando.