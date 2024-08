Gomita se pelea con Gala y Briggitte en LCDLFM2 y usuarios señalan que ya empezó a victimizarse

Tal y como lo avisó hace un par de días, Gomita la empezó a victimizarse en “La Casa de los Famosos México 2″, por eso algunos usuarios creen que tuvo una discusión con Gala Montes y atacó a Briggitte Bozzo, para hacer quedar mal a las integrantes del team mar.

Todo empezó porque Agustín Fernández se ganó la posibilidad de subir a la suite con Karime Pindter, la líder de la semana, y bromearon de que no fuera a intentar hacer algo con ella, porque la actriz ya había mostrado interés en él y ellas son amigas.

A lo que Gala Montes comentó que ella confiaba en Karime y Gomita se sintió aludida de algún modo y le reclamó que si tenía que algo decirle, se lo dijera de frente y no anduviera lanzando indirectas y gritándolas.

Gala Montes le recuerda a Gomita que ella se dejó perder en la prueba de líder

“No me gusta que hagas esas acciones, porque lo gritas, mejor dímelo a mí, porque no me gustan ese tipo de cosas. Hubo muchas contestaciones feas como la de ahorita”, fue lo que le dijo Gomita.

A lo que Gala Montes replicó: “Karime es mi amiga, yo sí confío en Karime, en ti no confío”, y le recordó lo que le hizo en la prueba de líder de la semana pasada, en la que prefirió dejarse perder en lugar de compartir suite con ella.

“No me estoy poniendo de ninguna forma, lo único que dije fue: ‘Karime sí es mi amiga, tú no eres mi amiga’, porque haces trampa y por muchas otras cosas, no sólo por eso”, le aclaró Gala Montes.

Entonces, Gomita desquitó su frustración con Briggitte Bozzo que en ese momento estaba comiendo y no había intervenido en nada: “No me veas así, Briggitte, ustedes me están haciendo caras, las mismas que hacía Mariana y es incómodo”.

Briggitte Bozzo también le reclamó por estarse desquitando con ella, pero quitaron las cámaras y no se vio más del conflicto. Después la venezolana habló de forma más calmada con Gomita y luego ella y Gala Montes también hicieron las paces.

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en opinar sobre esta pelea y muchos concordaron que Araceli Ortiz empezó a victimizarse, olvidándose de que el público ya escuchó sus planes.