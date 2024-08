Kunno arremete contra Ricardo Peralta y su discurso contra Arath de la Torre

Kunno fue uno de los muchos que se pronunciaron en contra de Ricardo Peralta por haber acusado a Arath de la Torre de ser homofóbico, debido a que se burló de su vestuario hace un par de semanas atrás.

El influencer considera que el participante de “La Casa de los Famosos México” actuó mal, porque el recibir burlas o comentarios negativos sobre tu manera de vestir, no tiene nada que ver con la sexualidad.

Es más, Kunno admitió que él también se suele vestir de manera extravagante y ha recibido mucha burla, pero no los considera como ataques homofóbicos.

Kunno nunca se tomó las burlas a su forma de vestir como un ataque a la comunidad LGBTIQ+

Kunno empezó su video diciendo que hay que estar “súper conscientes” de que a los participantes de “La Casa de los Famosos México” se les puede olvidar cómo ocurrieron los hechos, porque no tienen la posibilidad de volver a verlos como el resto del público, por ende, Ricardo Peralta pudo recordar mal lo que le dijo Arath de la Torre.

Sin embargo, resalta que Pepe se echó a reír por las bromas del conductor y actor y no reaccionó de mala manera en ese momento, pero como quería sacarle algo malo, lo usó como ataque.

“Yo quiero decir que, en su momento, yo me llegué a vestir de cierta manera muy peculiar y muy única”, expresó Kunno para después agregar que llegó a recibir muchas burlas de eso y: “en ningún momento me tomé estos comentarios como homofóbicos, ni tampoco al colectivo al que pertenezco”.

Lo que al influencer le parece súper peligroso, es cuando personas de la comunidad LGBTIQ+ quieren usar los ataques personales, para señalar al otro como homofóbico.

“Siento que no está padre que dentro de su batalla meta la batalla de otras personas y de un colectivo tan grande, porque contrarresta el verdadero trabajo que el colectivo está haciendo… Porque nosotros no estamos luchando para que nos digan siempre que nuestra vestimenta está bonita, fea o que no nos queda, no. Estamos luchando por ser vistos, porque nos dejen amar, porque nos dejen ser nosotros mismos”, declaró Kunno.