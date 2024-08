¿Mariana Echeverría vetada de ‘Hoy’? Andrea Legarreta rompe el silencio tras encontronazo

Tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, Mariana Echeverría asistió al ‘Hoy’ con la intención de hablar sobre su paso por el reality y para pedir disculpas por la serie de comentarios desafortunados que realizó acerca de los conductores del matutino. Después del evento, Andrea Legarreta rompió el silencio y reveló si la exhabitante será vetada del programa.

La participación de Mariana Echeverría en ‘Hoy’ se convirtió en trending topic, pues las conductoras del matutino la enfrentaron respecto a los comentarios que realizó dentro de LCDLFM, en los que aseguró que a “una de las Andreas” no le caía bien Arath de la Torre.

Entre Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Galilea Montijo y Tania Rincón reprendieron su actitud dentro del reality y sus malos tratos a Briggitte Bozzo. Mariana Echeverría se mostró arrepentida y destacó que lo que se ve dentro de LCDLFM no la define como persona.

Andrea Legarreta aclara si Mariana Echeverría será vetada de ‘Hoy’

La prensa abordó a la conductora de ‘Hoy’, y en un video captado por el canal de Youtube ‘Qué buen chisme’, Andrea Legarreta habló de su impresión de Mariana Echeverría en el matutino: “Yo sí la sentí muy sacada de onda, la sentí triste. No justifico, pero al final es un ser humano. Sí creo que todos a veces hemos tenido momentos, discusiones, reacciones que no están padres”.

Periodistas cuestionaron a Legarreta si le cerrarían las puertas de ‘Hoy’ a Mariana: “No creo, sí había un sentimiento de decepción, en el caso de la jefa que es principalmente ella, quien la ha apapachado (...) sin embargo, no creo que suceda, no se puede tomar todo personal”.

También habló de Ricardo Peralta, otro habitante de LCDLFM que tuvo conflictos con Artah de la Torre. Andrea Legarreta explicó que cuando sea el momento de su eliminación de la competencia por los 4 millones de pesos, se le recibirá en ‘Hoy’ como a cualquier otro expulsado de La Casa.