Paola Durante desconoce por qué ya no la llaman a las galas de LCDLFM2

Paola Durante fue la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México 2″ y desde entonces ha estado fija en las galas para compartir sus impresiones de todo lo que se desarrolla dentro del reality show.

Sin embargo, han pasado varias galas en la que no ha estado presente en el foro del reality show y muchos espectadores se han preguntado el motivo de su ausencia, especialmente, porque la prefieren a ella, en vez que a Shanik Berman.

Así que durante un live de TikTok, en el que fue entrevistada por varios usuarios, le preguntaron directamente a Paola Durante por qué ya no estaba en las galas de “La Casa de los Famosos México 2″.

Paola Durante revela que tiene un contrato en el que estipula debe asistir a la mayoría de las galas de LCDLFM2

Paola Durante le contestó a los usuarios que de repente la dejaron de llamar para asistir a las galas de “La Casa de los Famosos México 2″, aunque en su contrato estipula que puede asistir a todas sí así se lo piden, pero desconoce porque no han vuelto a requerir su presencia en el programa.

“Me encantaría saber por qué. No (tengo llamado). No entiendo, nunca hablé mal de nadie, siempre apoyé en todo, me dijeron que iba a estar en todas las galas”, afirmó la primera eliminada de la segunda temporada del reality de Televisa.

Asimismo, Paola Durante comentó que ella estaba más que lista para defender al team mar en las galas de “La Casa de los Famosos México 2″, no obstante, no la han vuelto a llamar, lo que le parece muy extraño.

“Estoy sacada de onda, tengo un contrato y no estoy. Ya salí, pero ni siquiera me consideran en las galas”, expresó Paola Durante.