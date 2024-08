Sabine Moussier se hartó de la toxicidad del cuarto tierra y les pide cambiar la jugada

Sabine Moussier les cantó sus verdades a sus compañeros del cuarto tierra en “La Casa de los Famosos México 2″, porque se hartó que no hagan otra cosa que no sea hacer estrategias o hablar mal del otro equipo.

A la actriz no le pareció que mientras se estaban preparando para realizar la prueba de líder, sus compañeros empezaran a hablar sobre estrategias o qué hacer para molestar a los del team mar, otra vez.

No es la primera vez que Sabine Moussier estalla de esta manera, porque incluso lo mencionó en la discusión con sus compañeros, que le dijo a Sian Chiong que no le interesa saber lo qué hicieron los favoritos de la primera temporada para ganarse al público, porque al final ellos no se estaban divirtiendo.

Sabine Moussier quiere que el cuarto tierra empiece a divertirse

“Sé que estamos luchando por estar, pero piensen en la gente… Debe ser realmente agotador escuchar siempre lo mismo. De verdad, me parece que debe ser exhaustivo”, señaló Sabine Moussier.

Si bien aceptó que tenían que seguir armando planes y estrategias, no estaba bien que todo el tiempo se enfocaran en eso y no hicieran algo más para divertirse y a la vez, entretener al público.

“Tenemos que empezar a divertirnos, porque si no, la gente tiene cuatro pantallitas y dicen: ‘puta, que güeva estos, están hablando de lo mismo siempre’. Sí, cuando se pone interesante, pero cuando es todos los días güey, a todas horas, me parece un exceso”, señaló Sabine Moussier.

La actriz recomendó tener una junta al día y después no hablar más de eso para esperar si tiene resultados, pero ya ella estaba harta de esta situación. Ricardo Peralta bromeó con ella y nadie más aportó nada, aunque las personas creen que finalmente despertó y notó que el objetivo principal del show era buscar una manera de agradar al público y hablando mal de los demás, no lo van a hacer.