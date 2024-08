Tefi Valenzuela revela por qué le dijo a Briggitte que se cuidara de Mariana Echeverría

Tefi Valenzuela compartió un “Story Time” para explicar por qué decidió decirle a Briggitte Bozzo que tuviera mucho cuidado con Mariana Echeverría, ya que la peruana tuvo una mala experiencia con ella en el pasado.

En vista de que la actriz venezolana la mencionó en días recientes y dijo que acertó en advertirle sobre Mariana, la personalidad de reality oriunda de Arequipa, Perú, decidió explicarle a sus seguidores qué llevó a decirle eso a su amiga.

Resulta que Tefi Valenzuela participó en el reality show llamado “El Hotel”, donde Mariana Echeverría fue conductora, y en lugar de mantenerse imparcial, era muy evidente su favoritismo y no se contenía cuando quería atacar a un participante que no le agradaba.

Tefi Valenzuela le dijo a Briggitte Bozzo que tuviera cuidado con Mariana Echeverría porque no le dio buenas vibras

“Le encantaba atacar, no voy a decir que solo a mí porque no me estaría inventando esto. Atacaba a todos”, dijo Tefi Valenzuela en el video que compartió en sus redes sociales y agregó: “Incluso cuando se apagaron las cámaras, una amiga mía le había escrito con mucha educación de que no podía ir, y la otra vino a burlarse y a hablar mal en el programa”.

Asimismo, la influencer peruana detalló que la energía que emitía Mariana Echeverría no era buena, así que cuando supo que Briggitte Bozzo estaría en un reality show con ella, le advirtió: “Le dije, mana, cuidado con ella, porque pude percibir la energía y la vibración que emite”.

Tefi Valenzuela al final tuvo razón porque la participación de la actriz y conductora mexicana no fue nada positiva: “Creo que todo lo que le ha hecho hasta ahora es inaceptable. Las maneras en que se ha dirigido a ella y a otras personas en la casa no me parecen correctas”.