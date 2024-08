TikTok devela la lista Songs of the Summer 2024 que lidera Gata Only

La plataforma social TikTok, conocida por su influencia en la música global, ha revelado su lista “Songs of the Summer 2024″, destacando las canciones que se han convertido en la banda sonora de millones de usuarios en todo el mundo. A continuación, te presentamos el top 10 global de esta esperada lista:

1. Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj

Este tema se ha convertido en un fenómeno viral, mezclando ritmos urbanos con un toque pegajoso que lo ha catapultado a la cima de la lista. “Gata Only” es una colaboración que resuena especialmente en Latinoamérica, dominando tanto TikTok como las pistas de baile.

2. Nasty - Tinashe

Con su estilo único y provocador, Tinashe vuelve a conquistar a sus seguidores. “Nasty” es una canción que destaca por su producción impecable y un ritmo sensual que ha inspirado a millones de usuarios a crear contenido creativo en TikTok.

3. MILLION DOLLAR BABY - Tommy Richman

Tommy Richman trae un toque fresco y ambicioso con “MILLION DOLLAR BABY”. Este tema ha resonado fuertemente en la plataforma, convirtiéndose en un himno para aquellos que buscan motivación y autoafirmación en el verano de 2024.

4. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

Billie Eilish nunca decepciona, y con “BIRDS OF A FEATHER” lo demuestra una vez más. La canción ha capturado el corazón de sus seguidores, combinando letras profundas con su distintivo estilo vocal que la ha consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación.

5. Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult) - Sevdaliza

Este poderoso trío ha creado una joya musical que destaca por su mezcla de géneros y culturas. “Alibi” es una colaboración que rompe fronteras, uniendo a artistas de diferentes partes del mundo y generando un impacto significativo en TikTok.

6. Please Please Please - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter ofrece una balada conmovedora con “Please Please Please”, un tema que ha resonado profundamente con los usuarios de TikTok. Sus letras sinceras y la emotiva interpretación han hecho que esta canción se convierta en un favorito instantáneo.

7. ESTE - El Alfa, Nfasis

El Alfa y Nfasis traen el sabor caribeño al Top 10 con “ESTE”. La canción es un explosivo tema de reguetón que ha prendido fuego en las redes sociales, convirtiéndose en un himno de fiesta para este verano.

8. Tell Ur Girlfriend - Lay Bankz

Lay Bankz nos sorprende con “Tell Ur Girlfriend”, un tema lleno de actitud que ha captado la atención de los usuarios de TikTok. La canción se ha convertido en un símbolo de empoderamiento, especialmente entre las audiencias más jóvenes.

9. Si No Quieres No - Luis R Conriquez, Neton Vega

El regional mexicano también tiene su lugar en esta lista con “Si No Quieres No”. Luis R Conriquez y Neton Vega traen una colaboración que ha conquistado a los fans del género, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo.

10. Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Karol G cierra este Top 10 con una balada que refleja su madurez artística. “Si Antes Te Hubiera Conocido” es un tema que ha tocado los corazones de sus seguidores, demostrando su capacidad para conectar a nivel emocional.

La lista “Songs of the Summer 2024″ de TikTokLatAM es un reflejo de cómo la plataforma continúa moldeando las tendencias musicales a nivel global. Estos diez temas no solo han dominado la plataforma, sino que también se han convertido en la banda sonora de un verano inolvidable. Si aún no los has escuchado, es el momento de agregarlos a tu playlist y dejarte llevar por los ritmos que están definiendo el 2024.