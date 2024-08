‘La Casa de los Famosos México’ se ha convertido en un fenómeno a nivel internacional, es por ello que dos de los participantes de la última entrega del programa de Telemundo acudieron al podscast con los editores del periódico Metro Puerto Rico para hablar de algunos temas de relevancia dentro de la industria del entretenimiento.

Pablo Quevedo y Alfredo Adame fueron dos de los participantes que resaltaron a lo largo de la última entrega del famoso reality show y que regresarán juntos para sorprender dentro de ‘La Casa de Maripily: Se Vale To’.

Alfredo Adame y Paulo Quevedo Alfredo Adame y Paulo Quevedo. De La Casa de Los Famoso IV. Metro PR 20 de agosto de 2024 (Dennis A. Jones)

Alfredo Adame habla sobre ‘La Casa de los Famosos’ y el entretenimiento en México

Como parte de la entrevista sobre el proyecto en el que colaborarán juntos, Alfredo Adame comenzó a compartir su opinión sobre la industria del entretenimiento mexicano, especialmente sobre el teatro.

“Yo te soy honesto, si tienes un buen producto, vives del teatro, yo llevo 27 obras, tengo 37 años en la televisión, una fórmula exitosa era que cada vez que yo terminaba una novela, que protagonizaba una novela, me salía con la protagonista y con parte del elenco a una obra de teatro y duraba hasta dos años”, comentó.

Además reflexionó sobre el éxito de algunas producciones y famosos dentro de la industria, tomando en cuenta su trayectoria dentro de diversos proyectos que los formaron como artistas.

“Hay un principio básico para el que es buen actor, o sea el que ese actor lo tiene que entender, el cine te da permanencia, el teatro te hace actor porque al final de cuentas estás frente a un público y la respuesta es inmediata. Y la televisión te hace famoso. Debes saber combinar por lo menos dos de estos, por ejemplo la televisión y el teatro”, añadió.

Asimismo, ante la popularidad que tomaron las telenovelas mexicanas a nivel mundial, el presentador reflexionó sobre el futuro de la televisión.

“Yo soy el actor a nivel mundial que más protagónicos de telenovelas tiene. Tengo 15 protagónicos individuales y bueno, yo aprendí en la escuela de don Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, del papá del que está ahorita y bueno era otra cosa, México era el preponderante en la producción de telenovelas. Ahora hay una gran diferencia entre salir en la televisión y hacer la televisión. Yo siempre les digo yo no salgo en la televisión, yo hago televisión, he sido productor, actor, conductor, locutor, jala cables, he hecho todo”, dijo.

Finalmente, como parte de su participación en la última temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, Alfredo Adame habló de su participación en el polémico reality show.

“Tengo 66 años, 37 en este medio y no aprendí nada, porque no tengo nada que aprender. La verdad es que el 80% de la gente que entra a ese tipo de realitys o son ignorantes, son mediocres, o sea, van por el dinero, no van por otras cosas. Yo dentro de la casa di muchos consejos, deje entrever mucha cultura, a muchos no les interesa un clavo. Entonces, o único que confirmé es que entré siendo Alfredo Adame, seguí siendo Alfredo Adame y salí siendo Alfredo Adame. Eso es de lo único que en realidad me enorgullezco. Yo lo que necesito en mi vida no es una tele con la cual envejecer, sino lo que necesito es una tele con la cual seguir siendo niño”, puntualizó.