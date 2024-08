Darren Star, el nuevo Aaron Spelling

La semana pasada, el glamoroso elenco de ‘Emily in Paris’, así como el creador de la serie, escritor y productor ejecutivo Darren Star, hablaron con la prensa antes de la presentación de la serie en el Teatro Egipcio de Hollywood. El famoso cine se transformó en una pasarela rosa para celebrar el estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix que su creador, Darren Star, ha dividido en dos partes. “Cuando supe que iba a dividir la serie en dos partes pensé: ¿cómo puedo acelerar el motor para que todas estas historias convergen al final del quinto episodio? Creo que hemos superado el desafío y ese capítulo puede verse como un mini final de temporada”.

‘Emily in Paris’ cuenta las aventuras en Paris de Emily Cooper, interpretada por Lily Collins. Adicta a las redes, esta ejecutiva de marketing estadounidense brinda su perspectiva occidental a la industria de la moda parisina mientras conoce amigos, hace enemigos y se enamora y desenamora en el camino. “Estoy encantada de que todos vean cómo ha madurado Emily”, dijo Collins. “Ella tiene que tomar decisiones importantes esta temporada. Habrá altibajos y decepciones. Vamos a ver un abanico de sentimientos en un personaje que no ha tenido problemas complicados hasta este año”.

La tercera temporada terminó con Emily y Gabriel obligados a confrontar sus sentimientos durante la improvisada boda de Camille, a quien da vida Camille Razat. Lucas Bravo, quien interpreta a Gabriel, destacó los guiones de Star. “La escritura de Darren mantiene su estilo desde los noventa. En sus series siempre hay malentendidos por falta de comunicación. Esta temporada hay mucha confrontación, por lo que se siente aún más real”, dijo Bravo. “Vamos a ver menos a Emily como un pez fuera del agua y más como una mujer que tiene que empezar a comportarse como una adulta”. trata más bien de ser adultos”. En realidad, Emily Cooper tendrá que elegir entre Gabriel y Alfie, interpretado por Lucien Laviscount.

Desde que lo eligieron para crear ‘Beverly Hills, 90210′ a la edad de 27 años, Darren Star ha tenido un sexto sentido para entender lo que quiere el público. Bajo la tutela del productor ejecutivo Aaron Spelling, cuya legendaria carrera de más de 200 créditos televisivos incluyó éxitos como ‘The Mod Squad’, ‘Los Angeles de Charlie’ o ‘Dinastia’, Star aprendió a dejarse guiar por su instinto a la hora de escribir series para adolescentes donde el amor, el sexo y la moda se vuelven protagonistas. Cuando debutó con su ‘Melrose Place’ nadie pareció interesado en este grupo de veinteañeros solteros de West Hollywood, dio un giro. “‘Melrose Place’ empezó hundido en los índices de audiencia”, dice Star. “Mi intento de recuperar la serie fue pura desesperación. Decidí hacerla escandalosa y sexi. Esa fórmula me salvó”.

En el tercer episodio de la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ la vemos reencontrarse con Gabriel y reunirse en el ‘Heartbreak Ball’, un evento de disfraces que promociona el nuevo perfume de Antoine, interpretado por William Abadie. La pareja de enamorados comparte un viaje en carruaje muy al estilo ‘Bridgerton’. “Quería darles un momento para que volvieran a encender la chispa que siempre han vivido entre ellos. En la segunda parte, se verán obligados a quitarse las gafas que nublan su mente y ver la realidad de la persona que tienen frente a ellos” apuntó Starr.

Creador de ‘90210′ cuando tenía 20 años, de ‘Melrose Place’ cuando tenía 30 años, y de ‘Sex and the City’ a los 40 años, Darren Star triunfa rozando los sesenta con ‘Emily en París’, la serie más alejada de su experiencia actual. “Me enamoré de París cuando tenía 19 años mientras viajaba con mochila por Europa. He vuelto a trabajar allí tanto como he podido. Siento que hay algo irresistible en París: puedes estar allí a cualquier edad y seguir siendo emocionante. Pero la idea de la serie surgió de cómo fue para mí experimentar París cuando tenía 20 años, cuando todo era fresco y excitante. Ese sentimiento es el que he estado tratando de capturar con la serie”.

Las mujeres de las series de Darren Star nos cautivan y muchos son los espectadores que comentan en las redes las similitudes entre Emily y Carrie Bradshaw, de ‘Sex and the City’. “Ambos son personajes que escribí y creé, así que me siento responsable por ellos. Creo que ambas son mujeres muy fuertes, capaces y románticas de corazón. Ambas son observadoras de su mundo y corren riesgos. Son personajes dispuestos a arriesgarse. Cometen errores, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Si alguna vez se conocieran, creo que serían amigas”. Star adaptó la columna del New York Observer de su amiga Candace Bushnell, ‘Sex and the City’, y la convirtió en uno de los primeros éxitos de HBO.

Por el camino, Star desarrolló una reputación particular por tener una visión poco común de los deseos de las mujeres, aunque a menudo se le acusa que no crea programas intelectuales, sino de dar vida a personajes femeninos icónicos vestidos con guardarropas sorprendentes. De hecho, Star colabora desde hace mucho tiempo con la diseñadora de vestuario Patricia Field. Los críticos consideran sus series pura fantasía; Star los ve como auténticas historias emocionales que sirven para entretener. Sus series atraen principalmente a la audiencia femenina porque entiende lo que las mujeres quieren ver. “No soy yo quien deba responder a eso. Supongo que mi gusto por el entretenimiento está alineado con el de muchas mujeres, porque no escribo necesariamente para captar a la audiencia femenina. Creo que hay un gran público masculino viendo ‘Emily en París’. Hay hombres que empiezan a ver muchas de estas series a regañadientes. Y luego terminan convirtiéndose en fans. Mis programas nunca están destinados a ser vistos únicamente por mujeres, pero creo que tal vez las mujeres gravitan hacia ellos por los temas: no son programas de acción; son programas sobre relaciones y emociones”.

El flujo inmediato y constante de retroalimentación de Internet ha elevado a ‘Emily in Paris’ hasta el punto de crear una conversación en director entre los creadores y los seguidores. “Públicas el programa y escuchas comentarios de las personas casi inmediatamente. Eso no sucedía en el pasado. Puede ser peligroso si dejas que afecte a tu narración, a tu escritura y al desarrollo planeado de los personajes”.

Star aprendió de la mano del gran productor Aaron Spelling, quien le enseñó la importancia de acertar con la moda de los personajes. “Viví el impacto que tuvo ‘90210′. Desde el principio, vimos cuán comprometido estaba el público y cuán curiosos estaban sobre cómo vestían estos personajes. Entonces me di cuenta de que, como creador, eres responsable de brindar la experiencia completa. Eres responsable del diseño de producción. Eres responsable de la edición. Las elecciones en música, cinematografía y vestuario. Y cuando dejas pasar una pieza, el público lo nota. Las series que hago son solo personas paradas hablando en una habitación. El público tiene que sentirse atraído por todo lo que ve. Eso se remonta al estilo de hacer películas del viejo Hollywood. Si miras películas de los años 30, 40 y 50, cuando el vestuario era muy importante. Fue increíble trabajar con alguien como Aaron Spelling que tenía una conexión con esa parte del Viejo Hollywood. Entendía cómo funcionaba cada secuencia. He visto y analizado todas las series que creó como Dinastía, o Los Ángeles de Charlie y mira cómo respondía el público a los personajes y lo importante que era darles algo a lo que mirar en la pantalla”, concluye Star.

12

de septiembre es la fecha de estreno de la segunda parte de la temporada 4 de ‘Emily in Paris’.