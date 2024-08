Flores ‘el Patrón’ sorprende a Wendy Guevara, esta fue su reacción

Wendy Guevara, quien conquistó al público con su carisma y autenticidad en ‘La Casa de los Famosos México’, continúa recibiendo numerosas muestras de cariño por su cumpleaños. En esta oportunidad, fue sorprendida con un ramo de flores que fue entregado por ‘El Patrón’.

No obstante, la celebración estuvo a punto de verse empañada por un incidente cuando el TikToker encargado de la entrega la levantó en brazos, lo que casi provocó que se cayera tanto el pastel, como el enorme arreglo que llevaban de obsequio.

Así reaccionó Wendy Guevara con la sorpresa de Flores ‘El Patrón’

El pasado 12 de agosto, Wendy Guevara, integrante de ‘Las Perdidas’, celebró su cumpleaños número 31, aunque los festejos comenzaron días antes con una fiesta organizada por Nicola Porcella en un club nocturno de la ciudad de México. Desde entonces, las muestras de cariño se hicieron sentir para la influencer.

Recientemente, la joven fue sorprendida en la calle por un grupo de reporteros que le obsequiaron un pastel y un arreglo floral de ‘El Patrón’, el reconocido influencer que entrega llamativos arreglos acompañados de música, sin importar el lugar.

Sin embargo, el momento no salió como se esperaba, ya que el TikToker levantó a Wendy Guevara en brazos, y estuvo a punto de volcar el pastel sobre los reporteros y algunos fanáticos presentes. A pesar del incidente, la YouTuber mantuvo un característico sentido del humor y agradeció los regalos recibidos.

“No me pesa la edad, no me importa la verdad porque de esto se trata esto que es la vida, de cumplir años de mientras más cumplas es mejor, vas avanzando más, más bonito y luego que llegues con tanto trabajo y tantas bendiciones es algo increíble y no me lo pierdo por nada, no me gusta esconder la edad”, indicó.

Esto hizo que los usuarios en redes sociales escribieran comentarios positivos sobre Guevara, indicando que es una excelente persona y que se merece muchas cosas bonitas.