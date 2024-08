“Me encantaría”, Galilea Montijo confiesa que quiere tener una hija con Isaac Moreno

Todo parece indicar que Galilea Montijo e Isaac Moreno experimentan un gran momento dentro de su relación, es por ello que decidieron compartir algunos detalles de la etapa en la que se encuentran, como parte de una entrevista exclusiva para la revista Caras.

La nueva relación de la presentadora de televisión fue criticada casi desde el inicio, ya que algunos usuarios señalaron la diferencia de edades y la forma en la que evolucionó; sin embargo, Galilea y el modelo español han evitado caer en especulaciones, con el objetivo de mantener a salvo su relación.

Galilea Montijo confiesa que quiere tener una hija con Isaac Moreno

Como parte de la entrevista para la revista Caras, Galilea Montijo e Isaac Moreno hablaron sobre el inicio de su relación y la evolución que ha tenido, señalando que a futuro esperan poder darle la bienvenida a un nuevo integrante en su familia, especialmente a una niña.

“A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, por eso hoy estamos viendo esta posibilidad”, señalaron.

De acuerdo con sus declaraciones, la presentadora de televisión tiene el deseo de poder tener una niña, por lo cual están consideran sus opciones para convertirse en papás y poder agrandar su familia.

“Si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar, porque nos encantaría tener una niña”, comentó.

A pesar del éxito que mantienen sus proyectos laborales, Galilea Montijo dejó en claro que intenta mantener un balance con su vida personal, con el objetivo de no abandonar ninguna de sus metas en distintos ámbitos.