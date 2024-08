Gomita es exhibida por stripper: “No hay que creerse algo que no es”

Gomita fue exhibida por un stripper que asegura que la creadora de contenido es una muy buena clienta del Woman’s VIP; además señaló que lo que dijo dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ es mentira, pues es ella quien suele mantener a los hombres con los que sale.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, es una de las personalidades más polémicas dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Su comportamiento y actitud hacia otras celebridades del reality, sumado a su gran amistad con Ricardo Peralta, la han llevado a convertirse en tendencia nacional en redes sociales.

Entre una de las tantas declaraciones que la han puesto en el ojo del huracán, una de las que más ha sorprendido al público fue cuando sentenció que si un hombre desea salir con ella debe ganar al menos 500 mil pesos mensuales, pues alguien que gane menos de esa cantidad de dinero no sería capaz de cubrir los gastos que requiere la influencer.

Stripper habla de Gomita

Fue en el canal de Youtube conocido como ‘El Mich TV’, que se recuperó el fragmento de un podcast en el que un stripper confiesa que Gomita es una cliente frecuente del lugar en el que trabaja; y no solo eso, ya que admitió que la creadora de contenido está tratando de dar una imagen de ella que está alejada de la realidad.

“Ella ahorita se está parando el cuello y no es que yo me quiera colgar de su fama, pero que no ma…, ahí le va: tú te quieres parar el cuello ahorita diciendo que que tú quieres vatos con dinero cuando a ti te gusta mantener cabr…, déjate de cosas queriéndote parar el cuello con algo que no es. Y no es ser yo poco hombre, simplemente es la realidad y no hay que creerse algo que no es”.

El finalizó su declaración diciendo: “La chava era una muy buena clienta de los clubes, le iba muy bien, se portaba muy bien, pero ahorita que anda diciendo que ella vatos con dinero, no manches. Está bien, ella trabaja y le va muy bien”.