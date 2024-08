En los últimos días, Anuel AA ha sido muy mencionado en redes sociales, esto se debe a que el famoso anunció que será padre nuevamente, lo que hizo que muchos usuarios se preguntaran cuantos hijos es que tiene, por lo que ahora, abordaremos un poco el tema.

¿Cuántos hijos tiene Anuel AA?

Anuel AA es un cantante reconocido por su música y también por las polémicas en las que se ha visto envuelto, sobre todo las que se relacionan con su vida amorosa, pues desde su ruptura con Karol G, el cantante se ha visto mantener un romance con otras mujeres, entre estas, Yailin, con quien tiene una hija.

Y ahora, nuevamente el famoso anunció que su nueva pareja, Laury Saavedra se encuentra esperando una bebé, por lo que muchos se preguntan cuántos hijos tiene el cantante, ya que afirman que “ya perdieron la cuenta”.

Sucede que, el boricua tiene 4 hijos de distintas mujeres, lo que ha generado aún más polémica.

¿Quiénes son los hijos de Anuel AA?

Pablo Anuel

El primer hijo del cantante, fruto de su amor con Astrid Cuevas. El pequeño se ha visto acompañar a su padre en varias oportunidades y actualmente tiene 10 años de edad.

Giannella

Luego de que Melissa Valecillo afirmara que esperaba una hija de Anuel, este se negó a este hecho, aunque un poco después el cantante reconoció que la niña si es de él: “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias, cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, dijo.

Cattleya

Poco después de que Cattleya llegara al mundo, Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA se separaron, lo que hizo que este pasara un tiempo sin ver a su hija, además de ser acusado de no ayudarla con la manutención.