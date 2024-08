Ferka habla de las comparaciones con Mariana Echeverría: “yo no pelearía por un mango”

La actitud de Mariana Echeverría en “La Casa de los Famosos México 2″ no fue del agrado del público, tal y como le pasó a Ferka en la primera temporada, por lo que muchos empezaron a compararlas.

Ambas salieron con un gran hate del reality show y mantuvieron la postura de que no hicieron nada malo, sin embargo, María Fernanda Quiroz no cree que la comparación sea justa, ya que ella no llegó a ser tan mala como Mariana Echeverría.

Ferka tocó este tema en un live que estaba realizando y notó el comentario de un usuario que le dijo: “Ya te quitó el trono Mariana Echeverría”, haciendo referencia que ya no era la participante de “La Casa de los Famosos México” más odiada.

Ferka dice que existe una diferencia abismal entre ella y Mariana Echeverría

“No sé si el trono, pero que aguante vara, que les toque disfrutar el éxito de ‘La Casa de los Famosos México’, para bien o para mal. Que gocen estar en la boca de todos. Yo amo y abrazo todos los proyectos, de todo se aprende”, expresó María Fernanda Quiroz.

Asimismo, aseguró que ella se mostró tal cual es en “La Casa de los Famosos México”, y aceptó que es mamona, pero prefiere eso a ser mala persona: “Me explico, pero jamás me pelearía por un mango, que además ni está dentro del presupuesto, que es un regalo de una fiesta”.

Y agregó: “Cada quien tiene sus carreras, sus personalidades, sus buenas o malas decisiones, porque también las he tenido, porque hemos tenido errores. Pero me han llegado una cantidad de comparaciones con Mariana que ha sido brutal, y les digo, me parece una diferencia abismal, brutal”.