Gala Montes sobre sus problemas con la comida y su dismorfia corporal

En días recientes, Gala Montes aprovechó que estaba sola en el gimnasio de “La Casa de los Famosos México”, para hablar de los problemas que ha tenido con la comida y con su dismorfia corporal.

Debido a que empezó desde pequeña en el medio, su físico se tornó un asunto importante mientras crecía, lo que derivó a obsesionarse con su figura y eso a su vez conllevó a que empezara a tener una mala relación con la comida y desarrollara dismorfia corporal.

“Pesaba muchísimos menos de lo que peso ahora y ahí me traumaron, me traumaron muy duro y empecé a tener problemas con la comida, con el ejercicio, actitudes compensatorias”, compartió Gala Montes.

Gala Montes recomienda ir con un profesional para tratar con los problemas con la comida y el físico

Gala Montes explicó que las actitudes compensatorias son aquellas que después de atracarte de comida un día entero, tras pasar por una semana de dieta rigurosa y restricciones, al siguiente día lo compensas haciendo más ejercicios y/o comiendo menos.

La joven actriz destacó que este problema era muy común en mujeres, aunque también se presentan en los hombres, de hecho, dentro de “La Casa de los Famosos México”, ha notado que Briggitte Bozzo, Agustín Fernández y Karime Pindter estaban obsesionados con su físico y después de comer se decían comentarios negativos, como que eran unos cerdos.

Gala Montes comentó que, debido a su problema con la comida, empezó a recibir terapia, así que les recomienda a todas las personas a ir con un profesional para tratarse y mejorar.

“Para mí la comida es combustible, es gasolina. Todo lo que comí ayer y antier, me da la energía para hacer ejercicio hoy y si hoy no puedo hacer ejercicio o mañana, porque a veces la vida no nos da, trabajamos mucho, etc., no pasa nada gente, siempre se puede volver a empezar. El chiste es no lastimarse a uno mismo por querer complacer a los demás, por querer alcanzar estándares de belleza que cada vez son más imposibles”, expresó la actriz.