Galilea Montijo no pierde la esperanza de ser madre a sus 51 años: “El reloj biológico me alcanzó”

A más de un año de haber iniciado su relación sentimental con Isaac Moreno, Galilea Montijo asegura que están en la búsqueda de convertirse en padres de manera natural, a pesar de que ella ya tiene 51 años de edad.

Galilea Montijo estuvo casada con Fernando Reina Iglesias por 11 años; antes de su divorcio, tuvieron a su hijo Mateo en 2012. Ahora que está en una relación con Isaac Moreno, quien ya también tiene un hijo, la conductora de ‘Hoy’ confiesa que está buscando alternativas para tener un bebé con su actual pareja.

Galilea Montijo en la búsqueda de ser madre a sus 51 años

La conductora del matutino reveló a la edición de septiembre de la revista ‘CARAS’ que tiene el deseo de dar a luz a una niña con el modelo español Isaac Moreno:

“A mí me encantaría y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y que siempre me quedé con las ganas de una niña. Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, pero hoy estamos viendo esa posibilidad”.

Reiteró que espera poder concebir una niña y que tiene esperanzas de una oportunidad para cumplir su sueño: “Si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar, porque nos encantaría tener una niña”.

También le preguntaron cómo se ve en un lapso de cinco años con su novio, a lo que respondió: “Con los tuyos, los míos y los nuestros, eso me encantaría”.

¿Quién es Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo?

Isaac Moreno en la actualidad tiene 41 años y nació en Santa Cruz de Tenerife. En las Islas Canarias. Aunque se sabe que tiene estudios en Contabilidad y una especialización en Ingeniería Estructural, se dedica al modelaje.