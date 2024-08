Gomita debería ser nominada por infringir normas en ‘La Casa de los Famosos México’: video lo prueba

Una vez más, Gomita fue acusada de hacer trampa en ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que usuarios de internet exigen que se le nomine como castigo por infringir una de las reglas que se le pusieron durante la gala de nominación.

Las nominaciones del miércoles 21 de agosto se vivieron de una manera diferente a la usual, pues después de dar sus respectivos puntos a quienes desean ver fuera de la competencia, los habitantes debían romper una alcancía de cochinito para cumplir con el designio que había dentro.

Fue así que Gomita repartió sus puntos entre Gala Montes y Arath de la Torre, dándole 2 a la actriz y uno al conductor de ‘Hoy’. El papel que contenía su alcancía decía: “No podrás contar cómo nominaste hasta después de la salvación, si lo haces te sumarás a la placa”.

Internautas exigen que nominen a Gomita

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ compartió un video en el que después de la nominación, Gomita abrazó a Sian Chiong y le susurró que ella nominó a Gala Montes, incumpliendo con la regla que se le impuso anteriormente al romper su alcancía.

Seguidores de la cuenta ya mencionada arrobaron al perfil de LCDLFM en el post para que cumpliera con la sanción que se comentó en la nominación.

“Pierden el tiempo porque la Jefa va a hacerse la sorda”, “Deben cumplir con el mandato y que quede nominada”, “Gomita directo a nominación por no cumplir las reglas”, “No va a pasar nada, siempre hacen trampa los tierrosos”, “Por favor difundan esto o la producción nuevamente nos hará la gatada de no hacer nada” y “En el congelamiento se movieron claramente Adrián Marcelo y Ricardo y la Jefa no hizo nada, con esta también se hará la loca”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.