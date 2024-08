Luis Enrique Guzmán revela que Mayela Laguna le sugirió en una discusión que no era el padre de su hijo

Luis Enrique Guzmán conversó con la prensa el segundo día que le tocó asistir al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para realizarse otra prueba de ADN con el hijo de Mayela Laguna.

El hijo de Silvia Pinal reveló que su expareja lo había buscado cuando estaba embarazada y le aseguró que el hijo que esperaba era de él, y pese a que las fechas no le cuadraba, la aceptó.

Sin embargo, Luis Enrique Guzmán siempre tuvo la sospecha de su paternidad y el día que tuvo una discusión con Mayela Laguna, en el que ella le sugirió que Apolo no era biológicamente suyo, decidió que debía realizarse una prueba de ADN.

Luis Enrique Guzmán lamenta haber dejado entrar a su vida y a su familia a Mayela Laguna

“(Me dijo) que no era mío. Yo de ahí puse ‘2+2′ y entendí cómo fue su mecanismo y cuándo realmente empezó la historia, ¿no? Ella ya embarazada me fue a buscar a mí y ese es el principio de la historia”, le contó Luis Enrique Guzmán a la prensa.

Y añadió: “El momento en que tuvimos esta conversación acalorada, en que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío y entonces yo dije ‘bueno, lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad’ y así lo hice”.

Asimismo, Luis Enrique Guzmán compartió que las fechas no le cuadraba, aunque Mayela Laguna aseguró que su hijo era sietemesino y parece ser que no es así.

Se espera que dentro de 10 o 15 días se den a conocer los resultados de la prueba de ADN, pero el panorama no es nada alentador para Mayela Laguna, debido a que se llegó a filtrar unos audios suyos donde prácticamente admitía que Apolo no era el hijo biológico de su expareja y que esperaba que Silvia Pinal falleciera antes de que dieran los resultados para así tener parte de su herencia.