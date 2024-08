Tras un verano frenético de participación en festivales de España y Latinoamérica, Manuel Turizo regresó a México, pero esta vez para lanzar su línea de ropa, apadrinada por American Eagle. Para ello se acercó a una de las sucursales que la marca tiene en el centro de la Ciudad de México, donde se reunió con fans, medios de comunicación, así como con los influencers Wendy Guevara y Berth-oh, con quienes llegó tras un breve paseo por la plaza de la Constitución capitalina. Allí mismo atendió a Publimetro donde compartió cómo fue la experiencia de diseñar esta colaboración, así como de los nuevos proyectos que vienen para el otoño, tras el lanzamiento de la canción Enhorabuena. Y es que, tras éxitos como El Merengue o La Bachata, ahora viene una “etapa diferente” que Turizo define como: “viviéndomela”. “Yo simplemente me la vivo y disfruto lo que hago, en la mía, como dicen por ahí”, dijo el cantante orgulloso por la nueva colaboración en el mundo de la moda.

¿Cuánto de tu personalidad se refleja en esta colección?

—Mucho, en realidad. La colaboración con el equipo de American Eagle ha sido un éxito rotundo, y eso nos llena de ilusión. Estoy muy contento con el resultado.

¿Cómo has percibido la reacción del público ante tu primera campaña aquí y ahora con esta nueva colección?

— La respuesta del público ha sido increíble. Trabajando con todo el equipo de American Eagle, hemos logrado un gran éxito. Esta colaboración me entusiasma mucho, y la respuesta ha sido muy positiva.

Manuel Turizo da un paso más y lanza su línea de ropa para México

Has conectado con la música, y ahora lo haces con la moda. ¿Qué emociones recuerdas al trabajar en esta colección?

— Es una experiencia emocionante. Me siento como en una montaña rusa, pero es una moda muy cómoda. La idea es que puedas combinar las prendas como tú quieras y adaptarlas a tu estilo. Justo ahora, por ejemplo, mientras hablábamos, vi a una chica usando una de nuestras piezas y me hizo sentir muy orgulloso.

¿Qué balance harías de tus presentaciones de verano y qué podemos esperar para el próximo otoño?

— En octubre comenzamos una gira por Europa, tras la última que hicimos en Latinoamérica. Además, participaremos en varios festivales por distintas ciudades. Estamos preparando un proyecto muy especial que saldrá más adelante. En cuanto al nuevo álbum, aún no puedo definir un sonido específico, porque me gusta experimentar con diferentes estilos, pero seguro habrá sorpresas.

Manuel Turizo da un paso más y lanza su línea de ropa para México

¿Cuál es tu prenda favorita de esta colección?

—La chamarra de cuero es una de mis piezas favoritas. Colaboré en varias prendas y me gustó mucho desarrollar esta faceta creativa. Siempre he tenido muchas ideas, y la creatividad no se limita a una sola área, sino que es cuestión de entrenar la mente para explorar nuevas posibilidades.

¿Crees que este es un primer paso hacia la pasarela, como han hecho Maluma y otros artistas?

—No sé si llegaré a la pasarela, pero definitivamente me gusta este nuevo camino en la moda. Todo comenzó con la música, y aunque mi enfoque principal seguirá siendo la música, la moda es algo que también me apasiona. Por ahora, no creo que sea el momento para lanzar una marca propia, pero quién sabe en el futuro.