Adrián Marcelo se burla de todo el Team Infierno de la edición pasada de La Casa de los Famosos México

Los momentos de ocio son los de mejor contenido en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Muchos de los habitantes se ponen a jugar, hablar o actuar y dejan momentos de risa, como este que protagonizó Adrián Marcelo, y que hizo encender las redes sociales, ya que se metió con los habitantes de la edición pasada del reality show.

Todo comenzó como una simple broma, en la que incluso se menciona a Paul Stanley, sin embargo, Adrián Marcelo se dio cuenta que con lo que más hacía reír a Ricardo Peralta y a Gomita era con sus parodias de los integrantes del Team Infierno, de la edición pasada de La Casa de los Famosos México.

“Qué tal amigos, soy Emilio Marcos y no supe como quedé en quinto lugar”, dijo Adrián Marcelo, primero, en referencia a la participación del hijo de Niurka Marcos.

Después de eso vino un doble chiste para Nicola Porcella, uno de los más resaltantes en la versión pasada del reality de Televisa. “Amigos, soy Nicola Porcella y sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar” , dijo primero. “Y si Wendy no se hubiera enamorado de mi no estaría en ‘Hoy’ horita”, contó después.

Otros chistes a La Casa de los Famosos México pasada

“Soy Sofía Torres y cometí un error al cambiarme de cuarto”, “Hola amigos, soy Sofía Torres y mi más grande error no fue cambiarme de cuarto, fue criticar a la hija de Lucero y Mijares”.

Uno de los más fuertes, el que hizo sobre Sergio Mayer y sus polémicas con los derechos de los canales de YouTube de varios artistas.

“Hola soy Sergio Mayer, por qué no me firmas aquí... y me das el 30% de tu porcentaje”, dijo Adrián Marcelo.