Briggitte Bozzo aclara que solo convive con tierra por cotorreo, pero sabe que están fingiendo

Briggitte Bozzo se ha perfilado como una de las grandes favoritas de “La Casa de los Famosos México 2″, no obstante, hace un par de días, algunos usuarios no estaban viendo con buenos ojos que conviviera tanto con los habitantes del cuarto tierra.

Tomando en cuenta que todos los participantes de ese cuarto la han tratado muy mal y siguen hablando de ella a sus espaldas, muchos usuarios creen que se debería mantener alejada de ellos.

Sin embargo, si algo ha caracterizado a Briggitte Bozzo, es que a todo mundo trata con respeto, incluso si no se lo devuelven, pues así trató a Mariana Echeverría, quien la dejaba sin comida y le hablaba muy mal.

Briggitte Bozzo le dice a Gala y a Karime que el cuarto mar es su lugar seguro

Durante una conversación que mantuvo Gala Montes con Karime Pindter, en la que le aconsejaba no tomarse las palabras de Sabine Moussier tan en serio, porque se molestó con ella por haber quedado nominada, Briggitte Bozzo compartió su opinión sobre los participantes del cuarto tierra.

“Yo sé que a veces juegan conmigo o son así conmigo porque quieren hacerme sentir como que: ‘ay, acuérdate que tú naciste antier y acuérdate de no sé qué… Yo no te saqué, te sacó Mariana, nosotros no queremos que te saquen’”, comentó la actriz de 23 años.

Briggitte Bozzo dijo que a veces compartía con los del cuarto tierra por cotorreo, pero que sabe dónde está posicionada: “y sé dónde me ha ido mejor, y dónde me siento mejor y dónde es mi lugar seguro. Cotorreemos, no importa, yo también sé jugar mis cartas”.

Evidentemente, la actriz de origen venezolano no sabe que afuera de “La Casa de los Famosos México 2″ estaban dudando de ella y sin querer, le aclaró a varios su juego.