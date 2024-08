Jesse & Joy diversifica su sonido de la mano de Banda MS

Jesse & Joy siguen afianzando su lugar dentro de la industria musical como uno de los dúos mexicanos más populares, logrando demostrar su talento y versatilidad a través de cada uno de sus lanzamientos, como lo es “Te perdí”, el cual es su nueva una colaboración con Banda MS.

El famoso dúo musical experimenta uno de los mejores momentos en su carrera como parte del éxito de sus temas y de la gira que actualmente tienen, misma que arrancó hace varios meses y en donde han agotado todas sus presentaciones desde el inicio y con la cual volverán a pisar el escenario del Auditorio Nacional el próximo 17 de octubre, celebrando 16 conciertos agotados.

En exclusiva para Publimetro, Jesse & Joy compartieron su experiencia al colaborar por primera vez con Banda MS, además de dar un adelanto sobre los lanzamientos que formarán parte de su próximo disco y sus planes para lo que resta del 2024.

Jesse & Joy (Marisol Argumedo/Foto: Marisol Argumedo)

¿Cómo se sienten del lanzamiento?

“Estamos muy contentos, súper emocionados de dar a conocer este segundo tema que forma parte de lo que va a ser nuestro nuevo disco. Como siempre, es un disco que le hemos puesto todo el todo el cariño, trabajo y dedicación posible, así que esta colaboración se dio de una manera súper natural, de manera orgánica, se dio una química muy bonita”, dijo Jesse.

¿Cómo fue el proceso creativo al trabajar en la colaboración con Banda MS?

“Es de esas colaboraciones que son sin esfuerzo, de esas colaboraciones que son familiares, que son amenas, que son divertidas, está en mi top 3, o sea, ha sido una de esas canciones que se quedó años atrás, que no se usó, pero volvió en el momento correcto. Cuando la escuchas está también empalmada la fusión de géneros, que no puedes decir que es regional mexicano y grupero, ni puedes decir que es pop, simplemente existen los dos de forma tan natural”, comentó Joy.

Jesse & Joy presentan su colaboración con Banda MS (Foto: Cortesía)

¿Con qué se quedan de esta colaboración con Banda MS?

“Yo quiero hacer más colaboraciones, definitivamente quisiera tener la oportunidad de cantar esta canción en vivo con ellos, las veces que se nos presente la oportunidad, porque es bien satisfactorio la buena vibra de parte de ambos, porque la gente es así como la recibe, creo que la gente percibe hasta emocionalmente lo que hay detrás y esta es de esas que inevitablemente te hacen sonreír”, mencionó Joy.

Actualmente están trabajando en un nuevo álbum, ¿qué nos pueden adelantar de este lanzamiento?

“Faltan un par de canciones por terminar, el disco hace que las cosas sean un poco más divertidas porque es más como un rompecabezas de agendas y de tiempos para ver dónde puedes hacer todo, tomando en cuenta el tiempo de las personas involucradas”, explicó Jesse.

Jesse & Joy presentan su colaboración con Banda MS (Foto: Cortesía)

¿Qué más les gustaría seguir explorando en su carrera para lo que resta del 2024?

“Al igual que como con esta canción que fluyó, que se dio de manera natural, que es algo con lo que me quedo de la música, que no importa la colaboración, no importa el género, siempre y cuando está el enfoque de canciones que lleguen al corazón y que te emocionan, creo que ahí es donde vamos a mantener nuestro enfoque y eso también depende de la cercanía con nuestras familias porque son nuestra inspiración, son nuestra base y es algo también que hemos intentado retomar después de muchos años, estamos encontrando ese balance”, finalizó Jesse.