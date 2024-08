Jamie Lee Curtis anuncia que el rodaje Freaky Friday terminó y revela un detalle que nadie sabía de la película

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan hicieron una dupla explosiva e inseparable, que habla de la relación entre una madre y una hija adolescente, en una película llamada “Freaky Friday”. La cinta, lanzada en el 2003, tendrá una continuación protagonizada por las mismas intérpretes, que ahora tienen 21 años más.

Desde que se supo que habrá una secuela de la película, se especuló mucho sobre el formato en el que llegaría la historia. Algunos dijeron que vendría como una mini serie y otros lanzaron que sería una película para TV, por medio de las plataformas de streaming.

Sin embargo, la misma Jamie Lee Curtis, en el anuncio del fin del rodaje, informó a todos que la cinta llegará para la pantalla grande. Se estrenará en las salas de cine de todo el mundo, en algún momento del 2025.

Lindsay Lohan, de 38 años, tenía 17 en la primera película. Mientras que Jamie Lee Curtis, de 65, tenía 45 en aquel entonces. Por lo tanto, seguramente abordarán nuevas temáticas en el desarrollo de las historias.

“Mamá estaba despierta pasando su hora de acostarse. Sin filtro. Dormir un poco. Muchas risas y un poco de sangre, mucho sudor y copiosas lágrimas. Lo hicimos para todos ustedes y no puedo esperar a que lo vean y estoy encantada de haberme reunido con @lindsaylohan y poder ver nuevos talentos formar y expandirse”, dijo Jamie Lee Curtis, desde una publicación de Instagram.

“OK. Como otros puntos de venta lo han publicado, voy a aprovechar la intrusión de una imagen paparazzi en el proceso creativo del cine. Hemos intentado tanto mantener nuestra historia en secreto y privada hasta que es el momento de lanzarla, pero de vez en cuando sale una imagen, y no te dice nada acerca de la historia o acerca de lo que está pasando con los personajes, pero sí muestra la alegría y diversión que tuvimos haciendo #FREAKIERFRIDAY y sabemos que será la experiencia que tendrás en los cines el próximo año. Sí, me has oído... Los cines. El lugar al que todos vamos y disfrutamos de una experiencia compartida en la oscuridad mientras comemos palomitas y dulces y reímos juntos y a veces lloramos juntos. Hasta entonces”, añadió la icónica actriz.