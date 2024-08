Sian Chiong le quitó la salvación a Karime: ¿Cómo la va a usar?

Al ser líder de la semana, Karime Pindter tenía la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros de la eliminación, no obstante, por medio de un juego Sian Chiong le arrebató esa ventaja, por lo que ahora es él quien tiene del derecho de evitar que uno de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ esté en riesgo de ser eliminado del reality.

“Batalla por la República” fue el nombre del juego que se realizó para poder competir con Karime por la salvación de los nominados que son Mario Bezares, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Sian Chiong y Gala Montes. Para realizar dicha actividad, los habitantes debían pararse sobre el estado de su preferencia en un mapa en el suelo y posteriormente colocar fichas en el mapa de la pared.

Las celebridades se dividieron en dos equipos fueron colocando sus fichas en el mapa de la pared uno a uno, con la intención de acertar en el estado en el que uno de los miembros del equipo contrario estuviera parado, para así poder eliminarlo.

Sian Chiong fue el ganador del juego, por lo que se enfrentó a Karime en “Ofrenda a los dioses”, donde lanzaron costales en forma de corazón a una mesa. El cubano al lograr poner más de sus corazones en la mesa resultó victorioso y le arrebató la salvación a la influencer.

¿Qué hará Sian Chiong con la salvación?

Karime reveló cómo se sintió después de perder la salvación: “Me lleva la que me trajo. Me arrancaron la salvación, es que soy malísima para esos juegos playeros, Sian se defiende en esas artimañas y pues ni modo, tocó bailar con la más fea. Sinceramente tengo esperanza de que apoyen a Mar y nos podamos salvar una semana más”.

Además admitió qué es lo que cree que Sian hará con ese poder: “Yo creo que Sian se va a salvar a sí mismo y pues ni modo, mi Sabi quizá cante las golondrinas”.

Por el momento el actor no puede revelar sus planes, no obstante los resultados de su elección se revelarán el viernes 23 de agosto por la noche.