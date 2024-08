Taylor Swift supera récord de Michael Jackson: Conoce de qué se trata

Taylor Swift ha marcado un nuevo hito en su carrera al superar un récord que durante años perteneció a Michael Jackson.

El 20 de agosto, la artista cerró su gira europea “The Eras Tour” con una serie de conciertos en el Estadio de Wembley en Londres. Durante esta gira, Swift ofreció ocho presentaciones en el famoso estadio, comenzando con tres conciertos en junio y continuando con cinco adicionales entre el 15 y el 20 de agosto.

Este logro ha llevado a Swift a superar a Michael Jackson, quien había establecido el récord con siete conciertos solistas en Wembley durante su “Bad World Tour” en 1988, reportan medios estadounidenses.

La emoción de Taylor Swift

La emotiva reacción de Swift a su nuevo récord fue palpable durante sus presentaciones finales. En medio de la euforia de sus seguidores, la cantante expresó su agradecimiento: “Me acaban de convertir en la primera artista solista en la historia de Wembley que ha tocado ocho noches en una única gira. Nunca les podré agradecer lo suficiente”.

Cada una de las cinco presentaciones finales atrajo a 92,000 espectadores, consolidando aún más el estatus de Swift como una de las artistas más exitosas y rentables en el panorama musical actual.

Más éxitos

Además de su éxito en Wembley, Taylor Swift continúa cosechando triunfos en su carrera. El día anterior al cierre de su gira, la cantante lanzó el video oficial de su canción “I Can Do It With A Broken Heart” en YouTube.

El video ha acumulado cerca de 9 millones de reproducciones en un corto período de tiempo, lo que refuerza aún más su influencia y popularidad en la industria musical.

Para sus fanáticos, con estos logros Taylor Swift no solo reafirma su lugar en la historia de la música, sino que también demuestra su capacidad para seguir innovando y conectando con su audiencia a nivel global.