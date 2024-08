Ángela Aguilar lanza llamativo mensaje a Nodal tras su reencuentro con Cazzu en Argentina: ¿Celosa?

En el medio de toda la polémica de la separación de Christian Nodal y Cazzu, la confirmación de su romance con Ángela Aguilar y los compromisos profesionales de trabajo, el cantante mexicano tenía mucho tiempo sin ver a su hija, Inti, que se fue a vivir con su mamá a Argentina.

Por lo tanto, Christian Nodal abrió un espacio en su agenda, a mediados de esta semana, para hacer un viaje fugas a la ciudad de Buenos Aires y reencontrarse con su pequeña, según reseñó ‘Chisme No Like’. Su concierto en la capital de Argentina se suspendió hace meses, así que lo único que lo llama del país sureño es su hija y Cazzu, su ex.

Pues tal parece que a Ángela Aguilar no le gustó para nada que su esposo fuera a ver a su ex sin su compañía. Según reseña TV Notas, la cantante mexicana le habría pedido ir con él, pero por cuestiones de logística no pudo ir.

Entonces, al quedarse hizo una llamativa publicación en las redes sociales, que fue tomada como algo dramática, dado que Christian Nodal no iba a estar más de 48 horas en Argentina.

“Abrázame, abrázame fuerte. No me dejes por favor”, puso Ángela Aguilar en una publicación, que en realidad parece promoción de un nuevo tema musical. Pero al coincidir con el viaje de su esposo, muchos fans especularon sobre que esto fue un “doble sentido”.