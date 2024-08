Arturo López Gavito y el director de La Academia se enfrentan por ‘La gata bajo la lluvia’

Arturo López Gavito estalló en contra del director de La Academia. Este domingo se llevó a cabo el sexto concierto del realityshow de TV Azteca que busca a la nueva estrella musical latinoamericana.

El show de talentos comenzó con un medley interpretado por los 14 habitantes que permanecían en la competencia.

El eliminado de la noche fue Eduardo Meza originario de Baja California quien junto a Flor Ramírez fueron los académicos menos votados del programa.

Julio, Mario y Mar fueron de los alumnos más apoyados de la noche sin embargo fue durante las criticas a esta última que se desató la polémica pues Arturo López Gavito no estuvo de acuerdo con los ajustes que le hicieron a ‘La Gata Bajo la Lluvia’.

“Arreglo estúpido”

El juez de hierro lanzó una dura critica contra Hector Martínez por haber modificado la versión original del tema interpretado por Rocio Dúrcal (QEPD) y hacerle arreglos más modernos.

“Alguien se quiso hacer el chistoso y el moderno ‘yo voy a hacer esta canción’ con un arreglo estúpido y malo”, fueron las duras palabras de Gavito.

Arturo continuó su opinión diciéndole al director que existen clásicos de la música que no se deben tocar.

“Hay canciones que no se tocan en la historia de la música latinoamericana; esa canción no se toca, no se le da un maltrato”.

Héctor le responde

El director de ‘La Academia’ interrumpió al crítico para decirle que las grandes canciones como ‘La gata bajo la lluvia’ trascienden a través de nuevas versiones y que no veía por qué no pudieran hacer un nuevo arreglo.

“Con todo respeto las grandes canciones trascienden las generaciones”.

Sin embargo Gavito le volvió a decir que lo que le hicieron a Mar había sido un daño irreversible porque no conectó con la canción.

El enojo del crítico fue tal que incluso increpó a alguien del público quien hizo un grito de apoyo a Héctor.