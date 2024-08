Capi Pérez quiere ampliar su territorio: “Me gustaría hacer una serie, película o teatro”

En la memoria colectiva de las personas, cuando se piensa en 100 Mexicanos, de inmediato viene a la mente Marco Antonio Regil o Adrián Uribe con la versión de 100 Mexicanos Dijieron, pero llega un tercer implicado que se suma a este legado de uno de los programas más queridos de la televisión, el game show que ha entretenido a miles de familias, que ahora tiene al Capi Pérez como conductor principal.

“Nunca lo había conducido alguien como yo. Marco Antonio Regil es uno de los mejores de la historia de este país; Adrián Uribe, igual fue un gran comediante, sin embargo lo hizo todo el tiempo con el personaje de El Vítor. Yo no soy ningún personaje, soy un comediante que ha creado su propio estilo: sarcástico, burlesco, de carrilla y bobo, porque primero me burlo de mí mismo y abro la puerta para que todos nos burlemos de todos. Estoy seguro de que a pesar de que ya vieron un comediante, pues nunca han disfrutado de este programa como lo harán ahora”, dijo para Publimetro.

El Capi Pérez viene a refrescar el formato de 100 Mexicanos (J ANTONIO FLORES)

Consciente de la ola de comparaciones que vienen, se dice listo para este nuevo ciclo del programa, “es doble reto, porque es un programa que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe las reglas y lo ha visto, entonces el reto para nosotros es hacer que nuestra versión sea memorable. Hicimos 80 programas, de los cuales estamos muy orgulloso, porque me voy con la satisfacción de que en todos hicimos reír al público e invitados”, indicó.

<i>“Me gustaría hacer una serie, película u obra de teatro, porque creo que tengo potencial de actor que no he explotado. Voy a tener un hijo, me urge ver que más me ofrecen, lo quiero tener en escuela privada para ver qué se siente”</i> — Capi Pérez

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido por las iniciales de su nombre completo, confesó que le sorprende su grado de madurez, “suena raro, pero hay un Capi maduro, con experiencia en los medios que se le nota el comillazo que me ha dado estar frente a las cámaras. Y ver a un Capi que le da prioridad a divertirse y que está feliz con su nueva versión. Creo que voy a sorprender a muchos que dudan de mí”.

“Sin duda entraría a un<i><b> reality show.</b></i> Soy un tipazo, nada más me da miedo que si algún día entro sería como un mueble, porque no soy tan divertido como me muestro en cámaras; podría decepcionar a mucha gente, pero donde se me ponga dinero, ahí estaré”. — Capi Pérez

En cada episodio de 100 Mexicanos, dos equipos de cuatro integrantes capitaneados por una celebridad compiten por adivinar las respuestas más populares a preguntas basadas en encuestas realizadas a 100 mexicanos. A este divertido programa también se suman episodios especiales en los que pueden verse a equipos conformados en su totalidad por celebridades.

“Este programa todo el mundo lo ama, la gente tiene bonitos recuerdos y me gustaría que le dieran una oportunidad a este nuevo formato, no dañamos esos recuerdos, sino lo homenajeamos, porque soy fan del programa. Creo que me cayó como anillo al dedo y exploté mi forma de improvisar, de echar carrilla y rematar cualquier situación”, comentó el anfitrión del nuevo programa.

Capi Pérez en medio de la polémica

Coqueteo. Capi Pérez les gusta dar de qué hablar en redes, “hago evidente de lo que todo el mundo está hablando. No soy de la idea de hacernos weyes de que no existe otro lugar, que no existe ninguna otra producción o programa, porque yo sé en el país en el que vivo. Es muy divertido coquetear con la línea de lo que puedo o no puedo decir, esto es la adrenalina que me da esta carrera y siempre lo voy a hacer”.

¿Cuándo se transmite 100 Mexicanos?

A partir del 26 de agosto a las 15:00 horas por Azteca Uno