Ellos son los hombres que han robado el corazón de Briggitte Bozzo

Tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, la popularidad de Briggitte Bozzo ha aumentado de manera significativa, convirtiéndose en una de las favoritas del programa gracias a su carisma.

La famosa comenzó su carrera artística a los 10 años de edad con su participación en la telenovela ‘Abismo de Pasión’. Un poco después, empezó a obtener papeles en telenovelas de Televisa y Telemundo, entre las producciones destacan: ‘Corazón Valiente’, ‘Quiero amarte’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Silvana sin Lana’.

¿Quiénes han sido los novios de Briggitte Bozzo?

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’, Briggitte Bozzo ha generado diversas reacciones en redes sociales, ya que ha hecho fuertes declaraciones con respecto a su experiencia en el ámbito amoroso, lo que ha generado un intenso debate en donde se indica la importancia de abordar estos temas referentes a la violencia en las relaciones sentimentales.

La joven actriz, mantuvo una relación de 3 años con Conrado Villagra, un influencer y modelo de nacionalidad argentina. En redes sociales ambos se mostraban muy amorosos y de hecho los seguidores de Bozzo admiraban lo bien que se veían juntos. A pesar de todo eso, su romance finalizó en el 2022.

Villagra es conocido por sus colaboraciones en campañas con marcas internacionales como Vans Adidas, Colgate y Aeropostale, ganando popularidad en redes sociales al compartir videos de baile y canciones virales, además de hablar sobre su vida y relatar su experiencia en viajes.

Aunque tanto Briggitte como Villagra hicieron declaraciones sobre su ruptura, recientemente la actriz dio una versión se los hechos, revelando en una conversación con Adrián Marcelo, Sian Chiong y Shanik Berman su primera experiencia, sin mencionar explícitamente el nombre de su ex pareja. Describiéndolo como una persona narcisista, explicando que controlaba su vida social, limitando su contacto con familia y amigos.

“No quería que viera a mi mamá, que viera a mis amigas. Él creció conmigo en redes sociales, estábamos formando una familia supuestamente hasta que en un punto se volvió súper manipulador”, indicó.

Asimismo, dijo que su ex pareja utilizaba frases manipuladoras como “es que me hiciste enojar, por eso vas a pagar tú”, lo que aumentaba su malestar e impotencia. Villagra, por su parte, la acusó públicamente de infidelidad, algo que ella negó enfáticamente.

La actriz también compartió que las agresiones verbales eran constantes tras las cámaras, con comentarios hirientes que cuestionaban su talento y autoestima. “Es pendeja no haces nada bien, No sé por qué chingados eres actriz si ni siquiera sabes actuar”, recordó Bozzo.

Un par de meses después de haber finalizado su relación con Villagra, Briggitte inició un breve romance con un venezolano cuya identidad no ha sido revelada. Durante esta relación, vivió una experiencia traumática en la que su pareja se torno brusco durante la intimidad y, en un momento, la inmovilizó atándola, ignorando sus protestas.

Con la voz quebrada, Bozzo expresó la frustración que sintió al no denunciarlo inmediatamente y, cuando al fin decidió acudir a las autoridades, le informaron que, al no tener moretones ni pruebas físicas visibles, no podía proceder legalmente.

Además, la actriz reveló que este hombre había grabado un video íntimo sin su conocimiento, el cual fue posteriormente divulgado, causando un serio impacto en su carrera profesional.