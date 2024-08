“Saquemos a este enfermo mental”: Influencer tunde a Adrián marcelo tras discurso a Arath de la Torre

De nueva cuenta Arath de la Torre se llevó el protagonismo del posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos México’; esta vez, Adrián Marcelo arremetió en su contra, lo que enfureció a un influencer que incluso lo llamó “enfermo mental” y exigió que México se una en pro de eliminarlo del reality.

Fue en el posicionamiento del domingo 25 de agosto que Adrián Marcelo se colocó detrás del actor y aseguró: “Arath de la Torre, tú no mereces ganar ‘La Casa de los Famosos México 2, tienes un estilo de vida opulento’”. Asimismo, consideró que “Lo que más necesitas ahorita es salir y estar en paz”.

Además, el exconductor de Multimedios reveló lo que hará en caso de ganar los 4 millones del premio: “En caso de que yo sea el ganador, voy a repartir los 4 millones más el acumulado de Mercado Pago (...) eso es lo que necesita la gente, apoyarla y no solicitarle a una revista que te tome fotografías haciendo como que estás en contacto con el público”.

Por su lado, Arath se defendió diciendo: “Es muy fácil decir que los artistas no tenemos problemas, no tengo porqué darte explicaciones de mis necesidades”. No obstante, una vez en la placa, después de ver un video de sus hijos, se quebró y pidió abandonar el reality: “Ya no puedo, no puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio, con estos golpes”.

Edy Smol quiere fuera a Adrián Marcelo

El influencer Edy Smol compartió sus pensamientos en X respecto a lo sucedido en el posicionamiento: “Este enfermo mental que se mete con la familia, con la vida privada, con lo más íntimo de ser humano, que usa los sufrimientos más profundos del ser para buscar desarmarlos y destruirlos, que exhibe ante los hijos del prójimo las vicisitudes de un padre, todo por ganar un juego, por ganar dinero”.

“Siento mucho lo que está pasando con mi amigo allá adentro de esa casa a manos de un narcisista, psicópata y sociópata”, agregó. “Ojalá en cuanto pise la placa todos los mexicanos nos unamos y saquemos a este enfermo mental, enfermo emocional, es un peligro para la sociedad un ser humano así y no estoy exagerando”.

Sus seguidores coincidieron con él en los comentarios: “Este tipo de personas no deberían tener tanta plataforma”, “Tantos idiomas y tú decidiste hablar con la verdad”, “Ya no puede ocultar la envidia que le tiene a Arath” y “Es un peligro que tenga acceso a medios y a un micrófono”.