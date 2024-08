Wendy Guevara, experta en materia de realitys, sentencia quién será el próximo eliminado de LCDLFMx

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México superó cualquier expectativa previa y rompió récords de audiencia en la televisión nacional. El reality show de Televisa tiene expectantes a los fans e incluso se roba la atención de los habitantes de la primera edición, como el caso de la ganadora, Wendy Guevara.

Desde el mismo primer día de emisión, Wendy está al pendiente de todo lo que sucede dentro de La Casa de los Famosos México 2. Muchos entenderán que al haber sido la ganadora de la edición pasada, fue de invitada por contrato a las primeras galas.

Pero la verdad es que hasta en sus tiempos libres, la creadora de contenido está siguiendo las actualidades con las que se va renovando el show diariamente.

En este sentido, este domingo se conectó a través de su canal de YouTube con un live en el que habló de todo lo que está ocurriendo en el reality, mientras interactuaba con sus seguidores. Al parecer, vivir la casa desde afuera tiene un tinte especial para Wendy Guevara.

El próximo eliminado de La Casa de los Famosos para Wendy Guevara

Wendy lo tiene claro: el próximo eliminado será Sian Chiong. No lo dice por tener algo en contra del cantante cubano. En realidad hace un análisis de lo que está sucediendo.

“Yo creo que el domingo va a salir Sian, pues no aporta nada a la casa y ojalá le enseñen éste video cuando salga. Como el dijo que no aportaba nada a la sociedad, no aporta nada a la casa, es un mueble. Y aunque le duela, se ataque y diga que los del rating eran Poncho y Sergio, la que ganó soy yo”, dijo Wendy Guevara, según reseñó Milenio.