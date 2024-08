Wendy Guevara explica cuál fue el error del cuarto tierra en La Casa de los Famosos México

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ha capturado la atención del público, generando diversas discusiones. Los seguidores han comenzado a mostrar sus preferencias, destacando al cuarto Mar como los favoritos indiscutibles.

Aunque inicialmente se esperaba que el cuarto Tierra se posiciona como el más popular, las actitudes de sus integrantes han dejado mucho que desear, desilusionando tanto a la audiencia, como a las celebridades que los apoyaban, como es el caso de Wendy Guevara, quien triunfó el año pasado en el mismo reality show, logrando capturar la atención del público desde ese entonces, hasta la actualidad.

Por tal motivo, su opinión se ha convertido en una de las más importantes y más aclamadas por el público que se mantiene pendiente de todas sus publicaciones y entrevistas.

Esto dijo Wendy Guevara sobre el juego del Cuarto Tierra

En medio de la polémica con Ricardo Peralta, quien ha sido muy mencionado en redes sociales por su actitud en ‘La Casa de los Famosos’, ganándose el odio de los espectadores tras posicionarse contra Arath de la Torre, acusándolo de burlarse de su expresión de género, Wendy Guevara decidió hablar al respecto, afirmando que no está bien que se involucre a la comunidad LGBT+ en el programa, ya que dentro del mismo se puede dar a conocer un mensaje más positivo y tratar de dar lo mejor de sí mismo.

“Siento que no está padre que estés involucrando a la comunidad gay. Somos una comunidad muy vulnerable y hemos sido golpeados mucho tiempo por la sociedad. Cuando te apoya a la comunidad y tienes la oportunidad de estar en un reality como La Casa de los Famosos México, puedes dar un mensaje positivo (...) si estás ahí tienes millones de ojos viéndote, debes de dar contenido bonito y tratar de dar lo mejor de ti”.

Asimismo, también dijo que estando dentro de La Casa, cada uno de los participantes saca su verdadera personalidad.

“Ahí sale la personalidad de cada quien. Eso que le quiso hacer a Arath de la Torre se me hizo muy mala onda, que quiso ponerle en contra a la comunidad para que lo sacaran o a gente lo odiara. Y eso es muy bajo, no se vale. El pueblo, nosotros México, no somos mensos y nos dimos cuenta de lo quería hacer Ricardito. Cuando salga va a ver la sorpresa de que ya no tiene Instagram. No me río ni lo disfruto, pero la vida nos regresa lo que le damos. Así es esto”.

Por otro lado, haciendo referencia a la manera en que juega el cuarto tierra, indicó que al inicio intentaron actuar como el Team Infierno con el objetivo de ganarse la empatía del público, pero que esto no resultó de la manera esperada, afirmando que ese fue su error.

“Se la viven planeando que quieren hacer lo que hizo el Team Infierno, en este caso Nicola y yo, Poncho y Sergio, Emilio... y se la viven hablando de nosotros. Quisieron ir con esa idea y entraron con el ego muy alto, muy elevado y queriendo ser muy fregones. Ese fue su peor error. Cuando vas a este tipo de realitys tienes que entrar con humildad (...) cada quién llegó muy alzado y ese fue su error. La gente no lo conoce”.