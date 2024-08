Como parte de una nueva etapa en su carrera, Belinda sigue sorprendiendo a sus fanáticos con cada uno de los lanzamientos que formarán parte de su próxima producción discográfica, es por ello que con el objetivo de mantenerse cercana con su audiencia compartió un enlace a la aplicación de WhatsApp.

En los últimos meses, la intérprete de “Luz sin gravedad” ha mantenido un balance en diversos aspectos de su carrera, especialmente dentro de la música, ya que anunció que sus próximos lanzamientos formarán parte de su nuevo disco, mismo que destacará con un sonido diferente.

Belinda Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Belinda comparte su WhatsApp, ¿qué puedes encontrar?

Belinda ha intentado mantener una relación estrecha con sus seguidores, es por ello que a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un enlace especial para ingresar a la aplicación de WhatsApp, misma en la que abrió un canal de difusión para compartir todos los detalles de sus próximos lanzamientos y presentaciones.

Belinda comparte su WhatsApp (Foto: Instagram Belinda)

Al respecto de los detalles, el grupo oficial de la famosa cantante ya cuenta con más de 27 mil miembros, los cuales reciben frecuentemente notificaciones sobre algunos anuncios de lanzamientos, como por ejemplo sobre el estreno de “La mala”, además de su presentación en Billboard por la Latin Music Week.

Belinda habla de la polémica tras estreno de “La mala”

Asimismo, ante las reacciones que surgieron por el estreno de “La mala”, Belinda compartió un mensaje de voz en su canal de difusión, en el cual aseguró que no hay ningún tipo de referencia a sus exparejas, por lo cual pidió que dejen de alimentar ese tipo de rumores en redes sociales, ya que no es el objetivo de su video.

“Quiero que sepan que no va dirigido absolutamente a nadie, es un video que simplemente está inspirado en todas las películas de terror que a mí me gustan, desde Terrifier, desde The Witch, El Aro, El Exorcista, ya saben que amo el cine de terror, me encanta Halloween, es uno de mis momentos favoritos del año, me encanta disfrazarme y justo está inspirado en eso, no va para nadie, para que sepan, no se vayan a inventar historias de que va para una persona o va para para esta historia, no, no va para nada, ni para nadie, es para mí, es para ustedes, para todos los que amamos el cine de terror”, dijo.