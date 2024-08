‘Cuéntamelo Ya’ hace llorar a Sabine Moussier y pide perdón por su comportamiento en LCDLFMx

Sabine Moussier estuvo en ‘Cuéntamelo Ya’. La villana de telenovelas acudió al programa vespertino de Televisa para hablar de su participación en LCDLFMx.

Dicha entrevista era muy esperada por las redes sociales debido al enfrentamiento que tuvieron la semana pasada con Mariana Echeverría a quien le mostraron sus peores momentos en la competencia.

Como en la ocasión anterior la invitada apareció al final del programa y ahí le mostraron los comentarios que hizo de Briggite y que provocaron que fuera funada en las redes al comentar que venía de una “escuelita de prostitutas”, por lo que tuvo que aclarar a qué se refirió y pidió perdón en televisión nacional.

“Está peor que la guerra”

Sabine Moussier comenzó la entrevista diciendo que estar adentro de ‘La Casa de los Famosos México’ es peor que la guerra porque ahí todo es derecho y sabes contra quién vas (mientras que en LCDLFMx no).

Sobre la invitación de Gala para que se uniera al ‘Cuarto Mar’ dijo que no la pudo aceptar porque tenía a gente querida en ambos equipos. Vielka Valenzuela le contestó que el equipo de Arath le había dado la oportunidad de unirse pero le salió lo villana que lleva dentro.

Sabine se mostró conmovida por los videos que le pasaron del team mar hablando bien de ella y deseando que se fuera con ellos.

Pidió perdón

Tal y como lo hicieron con Mariana Echeverría la producción le mostró los videos donde insultó a Briggitte y comentó que provenía de una “Escuelita de prostitutas” por lo que tuvo que aclarar sus comentarios.

Sorprendida dijo que el juego lleva a los famosos a cosas inexplicables y aclaró que utilizó esa expresión luego de escuchar a Arath de la Torre y Mario Bezares decirle al público que si salvaban las integrantes del cuarto mar estarían en ‘tetas’ todo el día.

Sabine comentó que le había parecido un insulto ya que sus hijos se encuentran viendo el programa y no le pareció moral ya que tenían que ofrecer otra cosa y no sus cuerpos y que no se tenían que denigrar como mujeres.

“Yo voy a seguir defendiendo siempre que la mujer vale no solo por su cuerpo”, comentó.

“Perdóname Briggitte por lo de ‘nalgas de pañal’ pero se metieron mucho conmigo y me hicieron sacar lo peor”, aseguró.

“Mis hijos no tiene que ver esas agresiones de mi hacia ellos ni de ellos hacia mi; entonces sí creo que las mujeres tenemos mucho más que dar que solo pisar a la gente “.

Por último Sabine pidió perdón a quienes haya ofendido adentro y aseguró que si hay algún problema buscará solucionarlo con ellos afuera.

“Sí dije muchas cosas y lo lamento y pido perdón por la gente que haya lastimado y si hay algo que tenga que arreglar con alguien lo haré de frente”, finalizó.

El programa también le mostró los comentarios que hicieron de ella en el ‘Cuarto Tierra’ para que Agustín fingiera un romance con ella por conveniencia.