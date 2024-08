Mariana Echeverría a punto perder su trabajo por su actitud: “Sigue pensando que actuó bien”

Mariana Echeverría se retiró de ‘La Casa de los Famosos México’ como una de las más odiadas por la audiencia. A pesar de que tanto en programas como en redes sociales se ha señalado el comportamiento que la llevó a ser eliminada del reality, aseguran que se niega a cambiar su actitud, por lo que incluso podría perder su trabajo.

Una fuente cercana a Mariana Echeverría reveló a TVNotas que los altos mandos de la empresa la llamaron a reflexionar sobre su comportamiento: “La mandaron llamar y le dijeron que tenía que cambiar de actitud. Si no, las cosas no iban a quedar nada bien para ella. El punto es que ella sigue pensando que siempre actuó bien y no debe cambiar. Eso es lo que está molestando”.

La misma fuente admitió que Mariana no esperaba todo lo que sucedió una vez fuera del programa: “Ella no se imaginó que saliendo del reality se enfrentaría a todo esto. Que en los programas le mostraran sus declaraciones desafortunadas y que la gente la rechazaría. Aunque ella ha ofrecido disculpas, la gente no se lo cree y sus bonos van a la baja”.

Mariana Echeverría tuvo un encontronazo con Andrea Escalona y el productor de ‘Cuéntamelo Ya!’

La exhabitante de LCDLFM se presentó en ‘Hoy’, donde pidió disculpas por lo que dijo de una de las conductoras del matutino; sin embargo, la fuente ya mencionada confesó que al finalizar la transmisión, tuvo una pelea con Andrea Escalona, a quien acusó de enemistad con Arath de la Torre:

“Ella se fue por el eslabón más débil por así decirlo. No se iba a aventar un pleito con la productora ni la conductora consentida del canal. Lo que no sabía era que la gente no le creería. Después de ese bloque, Andrea Escalona y Mariana se hicieron de palabras”.

De la misma manera, se aseguró que la esposa de Óscar Jiménez tuvo un encontronazo con el productor de ‘Cuéntamelo Ya!’ después de ser exhibida en su programa.

Por su lado, Shanik Berman hizo públicos los planes de Mariana: “Canceló todo, no iba a ir ahorita donde nadie la quiere, no quiso ir a que le estuvieran diciendo lo mismo y la ametrallaran. En próximos días se va a León. Ella me dijo ‘en meses, ni quién se acuerde’. Ese tiempo lo va a aprovechar para intentar embarazarse del último embrión que tiene”.