Aniversario luctuoso de Juan Gabriel: secretos y hábitos del ‘‘Divo de Juárez en su casa museo

A ocho años de la muerte de Juan Gabriel, Ciudad Juárez no olvida a su hijo pródigo y lo honra durante una semana con distintas actividades. El evento más importante es la reapertura del Museo Juan Gabriel, que guarda la historia del cantautor.

El Divo de Juárez falleció el 28 de agosto de 2016, desde entonces su familia y fans se han encargado de mantener vivo su legado. Este miércoles se realizará una misa por el aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez que se transmitirá por Facebook Live desde Ciudad Juárez.

Juan Gabriel siempre en la mente de sus fans que lo recuerdan a ocho años de su partida (Jason Merritt)

Publimetro entró al hogar del Divo de Juárez, desde que se cruzó la puerta principal el tiempo se detuvo. En los primeros pasos, se observan los detalles de la finca que se construyó hace 80 años.

Juan Gabriel abre las puertas de su casa para el mundo

La enorme sala verde, nombrada sala Amor Eterno sirve de distribuidor con una serie objetos del artista desde fotografías, jarrones, esculturas, un piano, pero el rincón que atrae la mirada es el área de la chimenea resguardada por una vitrina de cristal, donde reposan las cenizas de Juan Gabriel, junto a la fotografía de su madre y un ramo de flores sobre el piso.

“Juan Gabriel siempre estuvo recorriendo el mundo trabajando, pero siempre estuvo atento a su casa y cada vez que venía a la ciudad estaba en su casa. El tenía la idea de abrir como museo, mientras él vivía en la casa para encontrarse con los fans” — Felipe Rojas, director del Museo Juan Gabriel

Durante el recorrido, de casi dos horas, se escucha una grabación con la voz del compositor mexicano como si estuviera en el proceso de calentamiento vocal. También, destaca un comedor circular que fue de María Félix, la cocina en color blanco y el comedor principal enmarcado por murales pintados en paredes. Detalles orientales y antigüedades sobresalen en todos los espacios, en especial en su estudio privado.

Veinticuatro escalones conducen a la parte de arriba que conecta a las cinco habitaciones que tienen dedicatoria especial a sus musas: Lucha Villa, Lola Beltrán y María Félix.

Al llegar a la recámara principal, donde durmió el cantante, el ambiente se tornó más emotivo, porque pareciera que en cualquier momento entraría Juan Gabriel. El baño privado destaca por sus paredes color chedrón y muebles antiguos con varios espejos.

La reapertura coincide con la Semana Cultural Juárez Juangabrielisimo, una celebración que convierte a Ciudad Juárez en un epicentro cultural con actividades artísticas, deportivas y musicales abiertas al público en honor al artista hasta el 1 de septiembre.

<i>“Estamos muy emocionados por recibir a los fans en este proyecto que lleva más de 20 años desde aquella primera vez que se le presentó la idea a don Alberto (Aguilera), de realizar un museo para él en Ciudad Juárez, fue en 2005. Desde un inicio planteamos la idea de ser un museo diferente porque Juan Gabriel es un artista diferente”.</i> — Felipe Rojas, director del Museo Juan Gabriel.

El museo pertenece al segmento de artista discográfica, significa que la obra del artista que se presenta se desarrollo dentro de la industria discográfica y son museos que hay en todo el mundo.

“No solamente es ver sus objetos, trajes, instrumentos y colecciones, sino una serie de experiencias que evocan el recuerdo. Es Juan Gabriel y Ciudad Juárez, porque no hay Juárez sin Juan Gabriel y no hay Juan Gabriel sin Ciudad Juárez”, señaló el director.

Juan Gabriel siempre en la mente de sus fans que lo recuerdan a ocho años de su partida (Foto: Gabriela Acosta)

Las Claves

Espacios. Hay diferentes experiencias, como la sala inmersiva que es la recreación de un concierto: “la casa se ha respetado tal como él la habitó con pocas vitrinas en la recorrido”.

Sótano. Hay una colección de objetos, reconocimientos, premios, fotografías, cuadros y dibujos que hizo el artista. Además trajes, como el que utilizó en su último show en Ciudad Juárez (2015).

Camerino. Se compartió que Juan Gabriel lo dividía en dos partes: una para las visitas y otra para el vestuario: “a él le gustaban muchos los aguacates, frutas y verduras para hidratarse, por eso siempre había un extractor y licuadora. Preparaba sus jugos, además seguía la filosofía oriental y tenía una parrilla para quemar clavo para armonizar el ambiente”.

Vehículo. En su cochera se encuentra un vehículo de colección dentro de una caja de cristal, “salió en la portada de Los Dúos 2 y en un video con Alejandro Fernández”.

<i>“Estamos muy emocionados y agradecidos porque vemos todo el cariño que le tienen a mi papá. Así como él estuvo muy agradecido con los fans, nosotros vemos en ellos el amor para la familia”</i> — Jean Aguilera, hijo

“Platiqué con Iván Aguilera, quiero agradecerle por esta disposición y nosotros fuimos muy respetuosos del tema económico y de la herencia, porque nos interesa honrar a Juan Gabriel y, por que no decirlo, que se beneficie la ciudad”. — Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez

Pasos para ingresar al Museo Juan Gabriel

Con una propuesta tecnológica de imágenes y sonidos envolventes, una sala de colecciones de premios y objetos apreciados por el artista y un recorrido personalizado se abrirá con venta al público, a partir el 2 de septiembre, de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

La s entradas podrán adquirirse en la página oficial del Museo en museojuangabriel.mx. El espacio es apto para toda la familia y a partir de los 12 años de edad los visitantes deben de obtener su propia entrada.

El Museo Juan Gabriel invita a los fans y visitantes a descargar la App Móvil gratuita en esta liga (IoS) o en esta otra (Android), en donde podrán encontrar "Tutorial", "Gira de shows" y "Rockola.

