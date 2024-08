¿Murió? Mujer sale volando y cae de autobús en movimiento

El transporte público es un medio utilizado por muchas personas en todo el país. Día con día, miles de trabajadores usan Metro, combi o camión para llegar a sus destinos. Lamentablemente, hay zonas que tienen un alto indice delictivo, pero ¿qué otros inconvenientes enfrentan los pasajeros?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que una mujer cayó de un autobús. En los 18 segundos de grabación se puede ver cómo el camión permanecía detenido para que algunas personas bajaran del mismo. Tras algunos segundos, una mujer se acercó a la puerta trasera, lamentablemente la usuaria no se agarró y tras el avance de la unidad esta cayó a la calle.

Pese a que la víctima gritó para que alguien la ayudara, el conductor nunca frenó e incluso aceleró para dejar el lugar lo antes posible. La grabación de los hecho cuenta con la fecha de diciembre de 2023, sin embargo el clip comenzó a popularizarse en las últimas horas.

El comunicador Nelson Valdez fue el responsable de viralizar el hecho, mismo que ya suma más de tres millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde colocó el siguiente mensaje: “Mujer pasajera en un autobús sale despedida por la puerta cuándo arranca el Chófer”.

“Ni se entero el chofer”, “Mal por el chofer y mal por ella por no agarrarse bien”, “El conductor no se dio cuenta pero ¿está viva?” o “No es por defender al chofer, pero ya todos habían descendido y lógico que arrancaría porque ellos miran por el espejo lateral cuando baja el pasaje. La señora se sintió como si estuviera en su sala y con toda la calma y sin sostenerse camina, lógico algo malo pasaría”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas que no pararon de buscar al responsable del percance.