Sacerdote corre a mujer de misa porque su bebé no dejaba de llorar

Las iglesias son espacios que permiten, a los religiosos, resguardarse y encontrar paz en momentos complicados. La mayoría de sacerdotes aseguran que estos lugares tienen las puertas abiertas para cualquier persona que lo necesite. Desafortunadamente, es posible ver en redes sociales cómo algunas padres son cancelados por su actuar, pero ¿Correarían a alguien?

La respuesta es sí. En las últimas horas se comenzó a popularizar mediante X, antes Twitter, el momento en que un cura corrió a una madre ya que su bebé no dejaba de llorar. El encargado de ofrecer la misa le pidió a la mujer que dejara el lugar y que atendiera a su primogénito.

“¿Me está corriendo porque mi bebé está gritando?”, dijo la mamá confundida por las palabras del sacerdote, quien confirmó su acción al decirle que si al cine no pueden entrar los bebés, debía ser similar en misa.

La mujer se negó a irse ya que se le hacía ilógico que los niños no pudieran entrar a la casa de Dios. Al no irse del lugar, otra mujer se metió para pedirle que dejara el lugar; no fue hasta que un presente calmó a todos los involucrados para que la celebración religiosa siguiera.

“‘Tú nos estas molestando con tu bebé', ‘Cuando vamos a ver una película los niños se quedan en casa’. Con estos argumentos un sacerdote y las feligresas corrieron de la iglesia a una mujer con su bebé. ¿Hicieron bien? Me interesa tu opinión”, fue el texto que colocó el periodista Luis Gabriel Velázquez en la publicación que suma más de un millón de reproducciones.

“Yo llevaba a mi bebé a la iglesia, y cuando se ponía chillón, me salía a que se calmara. Si ya no se calmaba, me quedaba a fuera a esperar a mi esposa a que terminara la misa. Sé que es muy molesto tratar de escuchar la misa con interrupciones”, “Hizo mal el sacerdote. Deben de darle descanso a esos sacerdotes que ya no pueden lidiar con sus propias emociones. Hay innumerables argumentos desde el punto de vista de un católico” o “Te sientas hasta atrás, si el niño llora, te sales por respeto a los demás que están escuchando y cuando el bebé se calme me regreso a mi lugar. Tan fácil”, son algunas de las respuestas realizadas por varios internautas.